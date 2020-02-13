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2. Abdülhamid Han’ın hayatı Mamak’ta sahnelendi

Sultan 2. Abdülhamid’in vefatının 102. Yılı dolayısıyla Mamak Belediyesi ünlü tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez’i Sultan Abdülhamid’in hayatını konu alan “Usta” adlı oyunla Mamaklılarla buluşturdu.
2. Abdülhamid Han’ın hayatı Mamak’ta sahnelendi

Musiki Muallim Mektebi’nde sahnelenen oyuna katılım ve ilgi büyüktü. Oyunu izlemeye AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir ve çok sayıda tiyatrosever katıldı. Oyunun öncesinde Mamak Belediyesi Aile Merkezleri tarafından hazırlanan Abdülhamid Han konulu resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Programda konuşan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, “Taht-ı Osmani'de 33 yıl boyunca hükümdarlık yapmış, Devlet-i Ali'nin en zor, en sancılı yıllarına şahitlik etmiş Sultan Abdülhamid gibi abidevi bir şahsiyetin hayatını birkaç sunuma, fotoğrafa veya hatırata sığdırmamız, elbette mümkün değildir. Vefatının 102. Yılında Sultan Abdülhamid’i minnetle ve rahmetle anıyorum” dedi.

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Tarih bir milletin istikbalinin de pusulasıdır

Tarihin bir milletin mazisi olmanın yanında istikbalinin de pusulası olduğunun altını çizen Başkan Köse de, “ Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya; ‘Tarih bir milletin sadece mazisi değil istikbalinin de pusulasıdır. Biz birileri gibi tarihimize yüz çevirenlerden olamayız. Tarihe seçici bakmak, kişinin kendine ve milletine yapabileceği en büyük ihanettir. Artık Osmanlı ile Cumhuriyeti birbirlerinin zıt dönemleri olarak görmekten vazgeçmeliyiz. Osmanlı'nın Cumhuriyet ile barışmasıdır Abdülhamid. Aleyhindeki onca kampanyaya rağmen Abdülhamid Han milletimizin yüce hafızasında Ulu Hakan olarak kalmıştır. Bizler hiçbir ayrım yapmadan tarihimizle iftihar ediyor, gurur duyuyoruz ve bu tarih, her milletin yazdığı veya yazabileceği bir tarih değildir. Hamdolsun ki böyle bir tarihe sahibiz’. Tarihin gizli yönleri kalmayacak, bizler Abdülhamid’i de öğreneceğiz. Kut’ül Amare’yi de öğreneceğiz. Bu millet ümmeti de öğrenecek kendini yöneten sultanı da öğrenecek. Ama doğru öğrenecek ve bugünkü izlediğimiz bu tiyatro oyunumuz bunlardan biriydi. Bizler de bundan sonra çocuklarımıza, torunlarımıza bunları aktaracağız inşaAllah” dedi.
Oyun ağlattı

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın şehzadelik günlerinden başlayıp son günlerine kadar olan dönemi anlatan "Usta" isimli tiyatro oyunu, izleyiciden büyük beğeni aldı. Çok sayıda tiyatro seyircisinin izlediği oyunda, Osmanlı tarihimizin önemli kahramanlarından olan ve padişahlığı döneminde devletimizi en iyi şekilde temsil eden Sultan 2. Abdülhamid Han’ın çileli hayatı baba-kız ilişkisi üzerinden anlatıldı. Tek perdelik tiyatro oyununda Ahmet Yenilmez gösterdiği performansıyla, 2. Abdülhamid Han’ın yaşamını sahneye en iyi şekilde aktardı. Oyunu izleyenler gözyaşlarına hakim olamadı.
 

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