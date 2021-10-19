2. Abdülhamid'in 'Bey' unvanı verdiği Nijeryalı aileden Türkiye'nin Afrika açılımına destek

Nijerya'da Lagos eyaletinin önde gelen ailelerinden Şitta Bey ailesinin lideri Alhajj Nurudeen Alamu Şitta Bey, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle son yıllarda kurduğu ilişkilerin olumlu olduğunu belirterek atılan adımlara destek verdi.

Muhammed Şitta'nın torunu ve aynı zamanda "Lagos Müslümanlarının Lideri" unvanına sahip Alhajj Nurudeen Alamu Şitta Bey, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle kurduğu ilişkileri AA muhabirine değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nijerya ve diğer Afrika ülkelerine tarihi bir ziyarette bulunduğuna dikkati çeken Şitta Bey, "Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle kurduğu ilişkiler çok önemli. Afrika ve Nijerya'da atılan adım ve tüm çabalara destek veriyoruz." dedi.

Nijeryalı Müslümanlar olarak Türkiye için dua ettiklerini aktaran Şitta Bey, Türkiye'nin Nijerya ile kurduğu ilişkileri olumlu karşıladıklarına dikkati çekti.

Şitta Bey, "Her iki ülke, ticari ve ekonomik ilişkileri hızla geliştiriyor. Nijerya, Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticari ortağından biri." ifadelerini kullandı.

Nijerya'nın altyapı alanında yatırıma ihtiyaç duyduğunu kaydeden Şitta Bey, özellikle yol ve diğer altyapı projelerinde iş birliği yapılabileceğini vurguladı.

Şitta Bey, Nijerya'nın Boko Haram ve silahlı çetelerle mücadele ettiğini hatırlatarak bu noktada Türkiye'nin tecrübelerinin önemine işaret etti.

Lagos'ta "Türk Camisi" olarak da bilinen Şitta Bey Camisi'nin İslam'ın yayılmasında önemli bir merkez olduğunun altını çizen Şitta Bey, öğrencilere burslar verilmesi konusunda Türkiye'den destek istedi.

Şitta Bey, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam dünyasında önemli bir yeri var. Nijeryalıların çoğu, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılarını takdir ediyor." diye konuştu.

Şitta Bey'in torunlarından Jide Şitta ise Türkiye'nin Nijerya'dan doğal gaz aldığını hatırlatarak eğitimden turizme birçok alanda Türkiye'nin Nijeryalılar için çekim merkezi olduğunu söyledi.

2. Abdulhamid, "Bey" unvanını vermiş ve hediyeler göndermişti

Ailenin ilk lideri ve dedeleri Muhammed Şitta, 1894'te Lagos'ta inşa ettirdiği Şita Bey Camisi'nin açılışına 2. Abdülhamid'i davet etmişti.

Açılışa katılamayan 2. Abdülhamid, Şitta Bey'e temsilcisini göndererek kendilerini çeşitli hediyelerle onurlandırmış ve ailelerine bugün de kullanmaya devam ettikleri "Bey" unvanını vermişti.