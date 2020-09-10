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2 aylık bebek çöp konteynerının yanında bulundu

Fatih'te çöp konteynerin yanına poşet içine konulmuş 2 aylık bebek bulundu. Bebeğin ağladığını duyan bir vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
2 aylık bebek çöp konteynerının yanında bulundu

Olay saat 11.00 sıralarında Demirtaş mahallesi, Hayriye Hanım Sokak'ta meydana geldi. Çöp konteynerlerinin yanından bebek ağlaması duyan bir kişi buraya gitti.  Poşet içerisindeki bebeği gören kişi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğe yaptıkları ilk müdahalenin ardından 2 aylık olduğu belirlenen bebeği ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek inceleme yaptı. Çevredeki kameraları inceleyen ekipler bebeğin çöp konteynerin yanına nasıl bırakıldığını öğrenmek için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.

"ÇÖPÜN YANINA BIRAKILMIŞ"

Görgü tanığı Murat Karakaş, " Otoparkçı arabayı bırakırken çocuk sesi duyuyor. Bir bakıyor çocuk var. Ondan sonra polisi arıyor. Sağlık ekiplerine haber veriyor. Ekipler gelip alıyor. Çöpün yanına bırakılmış. Durumu iyi. Kim bıraktıysa eşyalarını da bırakmış gitmiş. 2 aylık herhalde tam yaşını bilmiyoruz. Sağlık durumu iyi, maması bile duruyordu yanında" dedi.

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