2 bin 765 sokak hayvanı tedavi edildi

Keçiören Belediyesi tarafından 8 ayda ‘2 bin 765’ sokak hayvanı Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi edilirken ilçe genelinde dağıtımı yapılan 62 bin kilogram kuru mama ile de sokakta yaşayan canlıların yiyecek ihtiyacı karşılandı.

Masum ve dilsiz can dostların kendilerine bir emanet olduğunu ve bu emanete sahip çıkmak için Keçiören Belediyesi olarak birçok yeni hizmete imza attıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizi teknolojik cihazlarla donatarak burayı hem bakım ve tedavi hem de fiziki koşullar bakımından Türkiye’deki en modern rehabilitasyon merkezilerinden biri haline getirdik. Sokak hayvanlarımız için ultrason, kan ve idrar analiz, diş bakım cihazları, yoğun bakım üniteleri ve yeni nesil ameliyat masaları alarak onların bakım ve tedavilerini yapmayı sürdürüyoruz.” dedi.

Başkan Altınok 8 aylık sürede 716 sokak hayvanının kısırlaştırıldığını ve 552 canlının ise sahiplendirilerek mutlu bir yuvaya kavuşturulduğunu söyledi.