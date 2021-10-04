2 Bin Çocuğa Eğitim Verildi

Yenimahalle Belediyesi ilçenin dört bir yanında açtığı anaokullarıyla okul öncesi eğitimde fark oluşturuyor. Biri engelli olmak üzere 11 ayrı belediye kreşinde 2 binin üzerinde minik eğitim alıyor.

Okul öncesi yaştaki çocuklara oyun ve eğitimi iç içe vererek onları geleceğe hazırlayan Yenimahalle Belediyesi, ilçenin 11 farklı noktasında açtığı anaokullarında 152 öğretmen, 66 yardımcı anne ile 2 bin çocuğa eğitim veriyor. Ayrıca Nefes Engelliler Sosyal Tesisinde ise 60 özel engelli çocuğa eğitimden mahrum kalmıyor.

12’nci kreş açılıyor

Ekim ayı itibariyle ilçenin 12’inci kreşi olan ve Ata Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Havva Gürbüz Kreş ve Gündüz Bakımevinin açılışının yapılacağını kaydeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Kısa bir süre sonra açılışını yapacağımız kreşimizde 300 çocuğumuzu misafir edeceğiz. Aydınlık Türkiye’nin mimarı bu çocuklarımız olacak. Yenimahalle’ye kazandırdığımız projelerin tümünde çocuklarımızı düşünüyoruz” dedi. Eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu hatırlatan Başkan Yaşar, “Çocuklarımızı güzel yarınlara hazırlamak için okul öncesi eğitim çok önemli. Biz de bunun için mücadelemizi sürdürüyoruz. Kendimizden eminiz en güzel anaokulları bizim bölgemizde. Çoğu il belediyelerinde bile bu sayıda belediye kreşi yok. Ailelerimizin hiç şüphesi olmasın, anaokullarımızda çocuklarımız doğru şekilde, emin ellerde eğitim alıyor” dedi.