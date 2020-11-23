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2 bin fidan toprakla buluşuyor

ASKİ, “Bir Fidan Bin Hayat Fidan Dikme Şenliği” düzenledi. Çam, karaçam, ladin, ceviz, badem ve kayısı ağaçlarından oluşan yaklaşık 2 bin fidanı toprakla buluşturacak.
2 bin fidan toprakla buluşuyor

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, “Bir Fidan Bin Hayat Fidan Dikme Şenliği” kapsamında Çankaya ilçesini besleyen P18 Pompa İstasyonu’nun bahçesinde ağaç dikimi gerçekleştirdi.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk’ün yanı sıra daire başkanları, üst düzey bürokratlar ile sendika temsilcilerinin de katıldığı ağaç dikme şenliğinde ilk etapta 50 fidan toprakla buluşturuldu.

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ASKİ’YE AİT TESİSLERDE YAKLAŞIK 2 BİN FİDAN DİKİMİ YAPILACAK
“Dünyayı güzelleştirmeye hep birlikte el ele” sloganıyla ağaç dikme etkinliği düzenleyen ASKİ Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığı, yaklaşık 2 bin fidanı kasım ayı boyunca kuruma ait tesislere dikecek.

Ağaç dikme etkinliğine katılan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Şair Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Memleket İsterim” şiirinden “Şair ne güzel demiş; ‘Memleket isterim gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun; kuşların çiçeklerin diyarı olsun…” dizelerini okuyarak, taş yığınları yerine daha güzel bir çevre ve doğada yaşamanın önemine dikkat çekti.

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Tesisler Dairesi Başkanı Ömer Yıldırım da etkinliği kamu kurum ve kuruluşlarına örnek olmak için başlattıklarını belirterek, “Tüm çalışanlarımıza örnek teşkil edelim ve bu işin itici gücü olalım diye düşündük. Bu nedenle ağaç fidanlarımıza isimlerimizi yazdırdık. İsim kartlarını bağladığımız fidanlarımızı inşallah ilerleyen zamanda da gelip göreceğiz” diye konuştu.

ASKİ Tesisler Dairesi Başkanlığına bağlı Başkent genelindeki bin 600 su deposu, 700 köy kuyusu ve 100 terfi merkezinin çevresi bu ay içinde çam, karaçam, ladin, ceviz, badem ve kayısı fidanları dikilerek ağaçlandırılacak.     

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