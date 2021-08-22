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2 buçuk yılda 200 araç

Keçiören Belediyesi son olarak 9 yeni hizmet aracı satın alarak iki buçuk yılda alınan hizmet aracı sayısını 200’e çıkardı. 
2 buçuk yılda 200 araç

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, göreve geldikleri günden itibaren 200 adet yeni hizmet aracı alarak belediyenin araç filosunu zenginleştirdiklerini ve hizmet etme hızını artırdıklarını belirtti. Altınok, “Belediyemize yeni hizmet araçları almaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren 80 milyon TL’den fazla araç aldık. Bu araçların değeri şuanda 160 milyon TL’den fazla yapıyor. Türkiye’de bu kadar araç alabilen ilçe belediyesi yok, büyükşehir belediyesi de çok azdır. Yeni araçlarımız sayesinde astronomik düzeyde kira ödemekten de kurtulduk.” dedi.

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Başkan Altınok, bir yandan belediyeye ait borçları ödemeye devam ettiklerini bir yandan da vatandaşa daha hızlı hizmet sunmak için yeni hizmet araçları satın aldıklarını söyleyerek şunları paylaştı:
“Görevi devraldıktan sonra belediyemizde araç kiralama yönteminden vazgeçtik. Mülkiyeti belediyemize ait yeni araçlarımızı almaya başladık ve astronomik miktarda ödenen aylık 6 milyon TL’lik kira giderimizi yeni hizmet araçlarımız sayesinde 1 milyon 300 bin TL’ye düşürdük. Tasarrufa dönük bu çalışmamızın neticesinde, yeni araçlarımızın mülkiyeti de belediyemize ait olmak suretiyle aylık 4,5 milyon TL yıllık da 50 milyon TL tasarruf sağladık. Hem tasarruf sağlayıp hem de Keçiören’imizi hizmet ağlarıyla örmeye devam ediyoruz.”


 

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