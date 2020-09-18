  • BIST 1.112
  • Altın 474,929
  • Dolar 7,5502
  • Euro 8,9413
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 30 °C
»

2 çocuğu dolaba kilitleyip, anneye 1 saat işkence yapan maskeli soyguncular akraba çıktı

Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde, 2 çocuğu giysi dolabına kilitleyip, anneye 1 saat işkence yaptıktan sonra 85 bin lirayı alıp kaçan maskeli 2 soyguncu yakalandı. 
2 çocuğu dolaba kilitleyip, anneye 1 saat işkence yapan maskeli soyguncular akraba çıktı

Olay, 11 Eylül günü, Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan  Emrah-Bahar Ödül çiftinin tek katlı toprak damlı evinde meydana geldi. Eve giren maskeli 2 kişi, 2 çocuğuyla evde olan Bahar Ödül’ün ağzını bir örtüyle kapatarak, etkisiz hale getirdi. Ağlayan 9 yaşındaki Gökhan ile 2.5 yaşındaki kardesi Sedef'i de elbise dolabına kilitledi. 2 şüpheli evde yaptıkları aramada para bulamayınca Bahar Ödül’ü darbetti. Ödül, yaklaşık 1 saat gördüğü işkence sonunda evde olan 85 bin liranın yerini söyledi. Maskeli soyguncular, salondaki kanepenin altında olan, genç kadının eşinin bir gün önce ev almak için sattığı aracının parası olan 85 bin lirayı alıp, kaçtı. Kolu kırılan ve vücudunda morluklar oluşan anne Ödül, polisi arayarak, yardım istedi. 

YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ AKRABA ÇIKTI

Bahar Ödül, hastaneye kaldırılarak tedavi edilirken Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmlar sonunda şüphelilerin ailenin akrabaları olan E.Ö. ve F.Ö., olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, 2 şüpheliyi, Muradiye ilçesinde kaldıkları evde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. F.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Ö. 'nitelikli yağma' suçundan tutuklandı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sözcü Aksoy: Ada'daki iki taraf arasında çözüm için ortak bir zemin ve vizyon bulunmamakta17 Eylül 2020 Perşembe 11:11
  • Geçide park edilen otomobil nedeniyle karşıya geçemeyen engellinin yardımına polis koştu17 Eylül 2020 Perşembe 10:27
  • İki yabancı dil bilen taksici Talip, turistlerin tercihi17 Eylül 2020 Perşembe 09:46
  • Yıllarca gizlenen gerçek açığa çıktı. Öz kardeşler 75 yıl sonra böyle kavuştu16 Eylül 2020 Çarşamba 14:04
  • Kapadokya'nın masalsı manzarasını deve safari ile keşfediyorlar16 Eylül 2020 Çarşamba 13:25
  • Kimilerine göre çöp, kimilerine göre altının buluştuğu pazar16 Eylül 2020 Çarşamba 13:20
  • Cübbeli Ahmet Hoca’dan Lalegül Gıda ve at eti açıklaması16 Eylül 2020 Çarşamba 11:58
  • 'Obruklu köy'ün sakinleri yeni ve modern köylerine taşınıyor16 Eylül 2020 Çarşamba 11:36
  • Sezonu açan balıkçılar 40 aileye balık dağıttı15 Eylül 2020 Salı 17:29
  • Tarihi köprüde otururken kanala düştü, itfaiyenin can simidi ile kurtuldu15 Eylül 2020 Salı 17:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti