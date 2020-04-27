1. Dünya Savaşı sonrası ayak sesleri çok erkenden duyulan 2. Dünya savaşında kaç kişi öldü?

1. Dünya Savaşı sonrası haksız ve ağır anlaşmalar sonucu 2. Dünya savaşı ben geliyorum dedi. Almanya’nın bastırılmışlıklardan kurtulmak istemesi, Japonya’nın Amerika baskılarından bunalması 2. Dünya savaşını körükleyen en büyük etmenlerdendi. Ve en sonunda bu etmenlere diğerleri de eklenince savaş başladı. Peki, 2. Dünya Savaşı sonrası kaç kişi öldü? 2 Dünya Savaşında ülkelerin sivil kaybı var mıydı? Tüm soruların cevabını sizler için derledik.

2 Dünya Savaşında kaç kişi öldü?

O zamanki nüfusu 168 milyon 500 bin olan Sovyetler Birliği (Rusya), 10 milyon 700 bin askeri, 11 milyon 400 bin sivil, 1 milyon ’da Yahudi öldüğü tahmin ediliyor. Toplam can kaybı 23 milyon 100 bin olduğu düşünülüyor.

-O zamanki nüfusu 517 milyon 569 bin 531 olan Çin , 3 milyon 800 bin askeri, 16 milyon 200 bin sivil öldüğü tahmin ediliyor. Toplam can kaybı 20 milyon olduğu düşünülüyor.

2 Dünya Savaşında kaç kişi öldü? 2 Dünya Savaşında Almanya’da kaç kişi öldü?

-O zamanki nüfusu 69 milyon 623 bin olan Almanya, 5 milyon 553 bin askeri, 1 milyon 600 bin sivil, 160 bin ’e Yahudi öldüğü tahmin ediliyor. Toplam can kaybı ise 7 milyon 293 bin olduğu düşünülüyor.

2 Dünya Savaşında kaç kişi öldü? 2 Dünya Savaşında Polonya’da kaç kişi öldü?

-O zamanki nüfusu 34 milyon 849 bin olan Polonya, 116 bin askeri, 2 milyon 440 bin sivil, 3 milyon ’da Yahudi öldüğü tahmin ediliyor. Toplam can kaybı 5 milyon 600 bin olduğu düşünülüyor.

-O zamanki nüfusu 69 milyon 435 bin olan Endonezya , 4 milyon sivil öldüğü tahmin ediliyor. Toplam can kaybı 4 milyon olduğu düşünülüyor.

2 Dünya Savaşında kaç kişi öldü? 2 Dünya Savaşında Japonya’da kaç kişi öldü?

-O zamanki nüfusu 71 milyon 380 bin olan Japonya, 2 milyon 100 bin askeri, 580 bin sivil öldüğü tahmin ediliyor. Toplam can kaybı ise 2 milyon 680 bin olduğu düşünülüyor.

-O zamanki nüfusu 378 milyon olan Hindistan, 87 milyon askeri, 1 milyon 500 bin sivil öldüğü tahmin ediliyor. Toplam can kaybı 1 milyon 587 bin olduğu düşünülüyor.

-O zamanki nüfusu 15 milyon 400 bin olan Yugoslavya, 446 bin askeri, 514 bin sivil, 67 bin Yahudi öldüğü tahmin ediliyor. Toplam can kaybı 1 milyon 27 bin olduğu düşünülüyor.

2 Dünya Savaşında kaç kişi öldü? 2 Dünya Savaşında Fransa’da kaç kişi öldü?

-O zamanki nüfusu 41 milyon 700 bin olan Fransa, 217 bin askeri, 267 bin sivil, 83 bin Yahudi öldüğü tahmin ediliyor. Toplam can kaybı 567 bin olduğu düşünülüyor.

2 Dünya Savaşında kaç kişi öldü? 2 Dünya Savaşında Amerika’da kaç kişi öldü?

-O zamanki nüfusu 131 milyon 28 bin olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 446 bin askeri, 1700 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor. Toplam can kaybı 418 bin olduğu düşünülüyor.