2 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

2 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Barolar Birliğinin 50. Kuruluş Yılı ve 2019-2020 Adli Yıl Açılış Yemeği'ne katılacak

3- CHP ve HDP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

4- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım-İş yönetici ve temsilcileriyle eğitim seminerine ve Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki "Tazelenme Üniversitesi"nin eğitim yılı açılışına iştirak edecek.

5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2'nci Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi ile trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek amacıyla Orhan Cemal Fersoy İlkokulu ve Akay Kavşağı'nda "yaya geçidi nöbetleri"ne katılacak.

6- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

7- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri görüşülecek.

8- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Rusya Enerji Haftası - Yenilenebilir Enerji Gelişiminde Küresel Engeller ve Trendler" başlıklı oturumda konuşacak.

9- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Halid Nasır Abdullah el-Roudan ile görüşecek, iki bakan Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret edecek.

10- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eylül ayı ihracat rakamlarını açıklayacak, Türk Eximbank şubesi açılış töreni ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Akdeniz Meclis Toplantısı'na katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

11- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

12- Geleneksel 9. ASO Büyükelçilikler Resepsiyonu düzenlenecek.

13- Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, genel merkezde düzenlenecek basın toplantısında eylül ayı üretici-market fiyatlarını açıklayacak ve tarımdaki güncel sorunları değerlendirecek.

14- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa’daki 42 başkonsolosun katılacağı Avrupa Başkonsoloslar Toplantısı'na katılacak.

15- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

16 - Uluslararası sivil toplum kuruluşları, düşünce platformları ve insan hakları örgütleri, 2 Ekim 2018'de katledilen Cemal Kaşıkçı'nın ölüm yıl dönümü dolayısıyla Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir dakikalık saygı duruşunda bulunacak, anma etkinliği düzenleyecek.

- Etkinliğe, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve Kaşıkçı'nın arkadaşları katılacak.

17- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

18- UEFA Avrupa Ligi'nde K Grubu'nda yapılacak Beşiktaş-Wolverhampton maçı öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Wolverhampton Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo basın toplantısı düzenleyecek.

19- UEFA Avrupa Ligi'nde C Grubu'nda yapılacak Trabzonspor-Basel maçı öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve Basel Teknik Direktörü Marcel Koller, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

20- UEFA Avrupa Ligi'nde J Grubu'nda yapılacak Medipol Başakşehir-Borussia Mönchengladbach maçı dolayısıyla Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Borussia Mönchengladbach Teknik Direktörü Marco Rose basın toplantısı düzenleyecek.

21- ULEB Avrupa Kupası B Grubu ilk hafta maçında TOFAŞ, Fransa'nın Limoges takımı ile sahasında karşılaşacak.

22- ULEB Avrupa Kupası C Grubu ilk hafta maçında Darüşşafaka Tekfen, Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

23- Hentbol Kadınlar Süper Kupa mücadelesinde Kastamonu Belediyespor ile Muratpaşa Belediyespor karşı karşıya gelecek.

24- Dünya Atletizm Şampiyonası Doha'da sürüyor. (Fotoğraflı)

25- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları tamamlanacak.

26- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi eleme turu rövanş maçında BOTAŞ, Polonya'nın Arka takımıyla karşılaşacak.