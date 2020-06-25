2. el araç ticareti yapan esnafın kdv ile ilgili sorunu çözülmedi

ANODER İkinci Başkanı Mustafa Macar, 2. El araba ticareti yapan esnafın sıkıntılarının çözülmediğini söyledi

Mustafa Macar'ın açıklaması şöyle:

Öncelikle esnafımızın kanayan yarası olan KDV sorununu büyük ölçüde çözen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ve Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız Berat ALBAYRAK ile Bakanlık Bürokratlarına ve özellikle bu konuda emeği geçen Tüm Esnaf Temsilcilerimize Şükranlarımızı sunarız.

Ancak son yapılan değişiklikte gözden kaçan ve aşağıda açıklanan KDV Uygulama Tebliğinin Özel Matrah ile ilgili kısmında 2. El araç ticareti yapan esnafın kendi arasında yaptığı ticarette uygulanacak KDV yine sorun olmaya devam etmektedir. Şöyle ki;

KDV Genel Uygulama Tebliğinin III/A-4.9 no.lu İkinci El Araç ve Taşınmaz Ticareti başlıklı maddesinin 2. Paragrafında;

“KDV mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan ikinci el motorlu kara taşıtları ile taşınmazların satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. KDV hesaplanarak alınan ikinci el motorlu kara taşıtları ile taşınmazların teslimlerinde ise özel matrah uygulanmayacağı tabiidir.””

hükmü vardır. Bu maddeye göre KDV Mükellefiyeti olmayanların dışında Vergi Mükellefi olanlardan (Bu 2 el Motorlu araç ticareti yapanlar olsa bile) Faturalarında Hesaplanan KDV olarak alınan araçların satışında Özel Matrah uygulanamamaktadır. Böyle olunca da bu durum; eskiden olduğu gibi 2.el Motorlu Araç Ticareti yapanların mağduriyetini devam ettirmektedir.

Örnekler ile açıklamak gerekir ise;

ÖRNEK : A- Vatandaş (Vergi Mükellefi değil) B- 1.GALERİCİ (Vergi Mükellefi) C- 2.GALERİCİ (Vergi Mükellefi) D- 3.Şahıs (Vergi Mükellefi)

- A Şahsı Aracını Vergi Mükellefi Olan 1.Galerici B’ye 100.000 TL’e satıyor.

- B de aynı aracı Yine Vergi Mükellefi olan 2.GALERİCİ C’ye 102.000TL’e satıyor.

- C’de aynı Aracı 105.000 TL’e Galerici olmayan 3.Şahıs D’ye satıyor.

1.GALERİCİ B’NİN 2.GALERİCİ C’ye SATIŞ FATURASI ŞU ŞEKİLDE OLACAK;

TİCARİ ARAÇ BİNEK OTOMOBİL

Araç alış bedeli : 100.000 TL Araç alış bedeli : 100.000 TL

Araç Satış Bedeli : 102.000 TL Araç Satış Bedeli : 102.000 TL

Özel KDV Matrahı : 2.000 TL Özel KDV Matrahı : 2.000 TL

KDV %18 : 360 TL KDV %18 : 20 TL

TOPLAM : 102.360 TL TOPLAM : 102.020 TL

1.GALERİCİ B’nin Özel Matrah nedeni ile Fazladan ve Yersiz Ödediği KDV YOK, Özel Matrahtan istifade etmektedir.

2.GALERİCİ C’nin 3.şahıslara SATIŞ FATURASI İSE ŞU ŞEKİLDE OLACAK;

TİCARİ ARAÇ BİNEK OTOMOBİL

Araç Alış Bedeli : 102.000 TL Araç Alış Bedeli : 102.000 TL

Araç satış Bedeli : 105.000 TL Araç satış Bedeli : 105.000 TL

KDV Matrahı : 105.000 TL KDV Matrahı : 105.000 TL

KDV % 18 : 18.900 TL KDV % 18 : 1.050 TL

TOPLAM : 123.900 TL TOPLAM : 106.050 TL

2.Galerici C’nin Özel Matrah nedeni ile Fazladan ve Yersiz Ödediği KDV;

- TİCARİ ARAÇTA 18.900 TL – 360 TL = 18.540 TL

- BİNEK OTOMOBİLDE 1.050 – 20 TL = 1.030 TL

YAPILMASI GEREKEN: Söz konusu Madde şu şekilde değiştirildiğinde sorun kökünden çözülmüş olacaktır;

KDV Genel Uygulama Tebliğinin III/A-4.9 no.lu İkinci El Araç ve Taşınmaz Ticareti başlıklı maddesinin 2. Paragrafında;

“KDV mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan ikinci el motorlu kara taşıtları ile taşınmazların satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. KDV hesaplanarak alınan ikinci el motorlu kara taşıtları ile taşınmazların teslimlerinde ise özel matrah uygulanmayacağı tabiidir.”

Hükmünden sonra gelmek üzere;

Ancak 2.el motorlu kara taşıtları ile taşınmazların ticaretini yapanların birbirlerine olan teslimlerinde Faturalarında Özel Matrahlı Hesaplanan KDV olması bunların satışlarında da Özel Matrah uygulanmasına engel değildir.”

İşbu nedenle İkinci El Motorlu Araç Ticareti yapan mükelleflerin yanlış uygulamalar yapmamaları ve neticede mağdur olmamaları için söz konusu değişikliğin bir an evvel yapılması önem arz etmektedir.