2.el otomobil pazarında 'bayram hareketliliği' bekleniyor

n11.com Strateji ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı Ali İlçi, ikinci el otomobil pazarına ve n11.com bünyesindeki garaj11'in faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bu yılın başından bu yana hem salgından dolayı yaşanan kısıtlamalar hem de çip krizi gibi global arenayı ilgilendiren üretim sorunlarıyla doğru orantılı olarak hem sıfır araç hem de özellikle ikinci el otomobil piyasasının zor ve belirsiz günler geçirdiğini anımsatan İlçi, Türkiye’de ikinci el otomobil pazarının TÜİK verilerine göre 2021 mayıs sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarda toplam yüzde 22 düşüş yaşadığını dile getirdi.

İlçi, bu yılın nisan ayında baz etkisi nedeniyle gerçekleşen artış hariç tutulduğunda, ikinci el pazarının geçen yılın kasım ayından bu yana toplam 7 aydır devam eden bir düşüş trendinde olduğuna dikkati çekti.

Yaz tatili döneminin ve yaklaşan bayramın otomotiv pazarında mevsimsel olarak artış yaşanmasına sebep olan durumlar arasında gösterilebileceğini aktaran İlçi, "Bu sene 1 Temmuz ile birlikte başlayan normalleşme süreci de bu beklentiyi destekler niteliktedir. Hem pandemi yasaklarının kaldırılması hem aşılanmanın hızlanması hem de bayram gibi önemli günlerin bir araya gelmesi, ikinci el otomobil pazarını hareketlendirmeye başlamıştır." diye konuştu.

"Ertelenen taleplerin artık satışa dönmeye başladığını görüyoruz"

Ali İlçi, ikinci el otomobil pazarında toparlanma beklediklerini belirterek, "Sıfır araç pazarındaki çip krizi nedeniyle yaşanan global üretim sıkıntısı ile artan döviz kuru, birçok markanın sıfır araç modelinde ÖTV barem artışı etkisiyle liste fiyatlarının yükselmesi gibi etkenlerle önümüzdeki dönemde ikinci el pazarında şu an başlayan hareketliliğin devam etmesini bekliyoruz. Bir süredir ertelenen taleplerin artık satışa dönmeye başladığını kendi platformumuzda da görebiliyoruz. Temmuz ayı ikinci el araç pazarı için bir yeniden toparlanma dönemi olacaktır." dedi.

Azalan sıfır araç bulunurluğu ve artan fiyat seviyeleri nedeniyle müşteri talebinin ikinci el pazarına da olumlu olarak yansımasını beklediklerini ifade eden İlçi, ancak artan taleple birlikte ikinci elde düşen fiyatların tekrar yükselişe geçebileceğini, bunun yanında sıfır araç satışlarının da ana markaların araç bulunurluğuna bağlı olarak güçlü olarak devam edeceğini düşündüklerini aktardı.

"Satışların çoğu sanki bir cep telefonu alır gibi gerçekleşti"

İlçi, Garaj11’in faaliyetlerine de değindi.

Garaj11’in Türkiye’nin pazaryeri modeli ile çalışan ve ilk uçtan uca çevrim içi satış deneyimi sunan ikinci el araç alım ve satım platformu olduğunu dile getiren İlçi, şunları kaydetti:

"Garaj11 olarak pazarda henüz yeni bir model sunmamıza rağmen birkaç ay gibi kısa bir süre içinde yüzlerce araç satışı gerçekleştirdik. Bu satışların çoğu, müşterileri tarafından fiziki olarak araçları görmeden online olarak sanki bir cep telefonu alır gibi gerçekleşti. Garaj11’in müşteri memnuniyeti anlamında beklentileri fazlasıyla karşıladığını ifade edebilirim. Başarılı olmak için güven, kolaylık ve otomotiv sektörü deneyimi ile birlikte müşterilerimize sunduğumuz taahhütler ve faydaların belirleyici olduğunu düşünüyoruz. Doğuş Grubu’nun otomotiv sektöründeki deneyimi ile n11’in online alışveriş tecrübesinin yanı sıra, güvenli alışveriş ve müşteri hizmetleri konularındaki öncülüğünü birleştirerek rekabette öne çıkacağımıza inanıyoruz. Aldığım araç sağlam mı, garantisi var mı, ekspertiz raporu güvenilir mi, ödeme yaparken sorun yaşar mıyım gibi soruların tümüne n11.com güvencesiyle cevap veriyoruz. İş modelimiz gereği, garaj11’de listelenen tüm araçlar belirli kriterler içerisindedir. Örneğin, 15 yaşından yaşlı, 200 bin kilometreyi (km) geçmiş, airbag işlemli, ağır hasar kayıtlı, sel/su hasarı olan, çalıntı kayıtlı araçlar garaj11 kriterleri dışındadır ve platformumuzda listelenmez. Araçlar listelenmeden önce TÜV SÜD D-Expert tarafından detaylı ekspertizi yapılır, şase üzerinden tramer sorgulaması yapılır ve doğrudan rapora yansıtılır. Aracın listelendiği sayfada detaylı fotoğraflarını, detaylı ekspertiz raporunu, teknik özelliklerini, yakıt, vites, motor vb. tüm bilgileri görebilirsiniz."

"Ekstra komisyon bedeli, noter masrafı gibi masraflarınız yok"

Ayrıca ekspertiz raporunun dışında bir de TÜV SÜD D-Expert garantisi sunduklarını aktaran İlçi, şu bilgileri paylaştı:

"Temel olarak aracın motor, şanzıman, diferansiyel, tork konventörü ve elektrik sisteminde meydana gelebilecek arızaları teminat altına alan programdan, garaj11'den araç alan müşterilerimiz full ekspertiz yapılmış araçlarda 3 ay/5 bin km garanti fırsatından yararlanıyor. Noter satış bedeli gibi ek masraflarımız bulunmuyor, yani listelemede aracın fiyatı ne ise ödeyeceğiniz tutar da o oluyor. Ekstra komisyon bedeli, noter masrafı gibi masraflarınız yok. Platformumuz üzerinden aracı alırken kullanabileceğiniz çeşitli ödeme seçenekleri de mevcut. Ödemeyi online olarak yapabileceğiniz gibi, aracı sadece 1.000 TL’ye 4 gün boyunca opsiyonlayabilir, kalan tutarı 4 gün içerisinde eft/havale yapabilirsiniz. Ayrıca Türkiye’de online araç alımında kredi imkanı sunan tek platformuz. Birkaç dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenerek aracı kredili olarak da satın alabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra temmuz ayına özel olarak tüm illere ücretsiz nakliye kampanyamız da mevcuttur. Platformumuz üzerinden güvenle alım yapan müşterilerimizin araçları bildirdikleri ev ya da ofis adreslerine kadar profesyonel çekici hizmetiyle ücretsiz olarak teslim ediyoruz."

İlçi ayrıca yeni iş birlikleri kapsamında "Sigortaladim.com" sayesinde, garaj11 müşterilerinin satın aldıkları ya da kullanmakta oldukları araçlarına 22 farklı sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştırarak trafik ve kasko poliçelerini kolayca ve güvenle satın alabildiklerini, garaj11 müşterilerine özel olarak trafik sigortası satın alan tüm müşterilere araç muayene istasyonlarında egzoz gazı emisyon ölçümünü ücretsiz olarak sunduklarını ve trafik ile kasko sigortası satın alan müşterilere de 200 TL değerinde n11 hediye çeki verildiğini sözlerine ekledi.