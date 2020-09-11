2 ilçe daha Ankarakart'a geçiyor

AHOK Başkanı Kurtuluş Kara önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde çevre ilçeler olan Çubuk ve Akyurt’ta özel halk otobüslerinde Ankarkart’a geçeceklerini söyledi. Kara, peyderpey çevre ilçelerin tamamında bu uygulamaya geçmeyi planladıklarını da ekledi.

Mayıs 2017’de başlayan özel halk otobüslerinde Ankarakart uygulamasına önümüzdeki günlerde çevre ilçeler olan Çubuk ve Akyurt’ta geçiyor. Gazetemize konuşan Ankara Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi ( AHOK ) Başkanı Kurtuluş Kara, “Çevre ilçelerin tamamında Ankarakart’a geçmek istiyoruz. İlk etapta Çubuk’ta 59 araç , Akyurt’ta 37 araçla 1-2 hafta içerisinde geçmiş olacağız. Vatandaşlarımıza öncesinde duyuru yapacağız” dedi.

1-2 HAFTAYA GEÇERİZ

Kara, gazetemize konuyla ilgili şu bilgileri aktardı

“Ankara Kart’a şehir merkezinde Mayıs 2017’de merkezdeki 170 halk otobüsüne geçmiştik. Artık dış ilçelerde de bunu başlatacağız. UKOME’den karar çıktı. İlk uygulama Akyurt ve Çubuk’ta olacak. Vatandaşlarımız rahatlıkla Ankarakart’larını kullanarak buradaki araçlarımıza binebilecek. Diğer ilçelerde de bunu yaygınlaştıracağız. Önümüzdeki hafta imzalar atıldıktan sonra öncesinde validatör olan araçlarımız aktif hale gelecek. Olmayan araçlara monte edilecek. 1-2 hafta içerisinde uygulamaya tamamen geçilmiş olacak.

TÜM ÇEVRE İLÇELERDE PLANLIYORUZ

“Para alışverişini ortadan kaldırıp tamamıyla vatandaşın elektronik kartlarıyla araçlarımızı kullanmasını planlıyoruz. Biz bu sistemi destekliyoruz ve uzun süredir geçmek istiyorduk. Hazırlığını yapıyorduk. Çubuk ve Akyurt’un yanı sıra diğer çevre ilçelerde de tüm araçlarımızla bu sisteme geçmek istiyoruz. İlk etapta Çubuk’ta 59 araç, Akyurt’ta 37 araç ile 1-2 hafta içerisinde çevre ilçelerde Ankarakart dönemini resmen başlatmış olacağız.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA