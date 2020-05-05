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2 kardeş polise böyle saldırdı!

2 kardeş polise böyle saldırdı!
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek motosikletle gezen 2 kardeş polisin ‘dur’ ihtarına uymadı. Kardeşler kendilerini durduran polislere saldırırken, polis ile yumruk yumruğa girdikleri anlar cep telefonuyla görüntülendi. 2

Dün, Gebze Barış Mahallesi Barış Caddesi’nde meydana gelen olayda, polis sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen motosikletle gezen 2 gence ‘dur’ ihtarında bulundu. Polisin uyarısını dikkate almayan kişiler, bir süre sonra durduruldu. Polis, Murat I.(23) ve Uğur I.’nın kimliklerini kontrol etmek istedi. 2 kardeş polise yumruk atarak saldırdı. 2 kardeş polis memurlarıyla yumruk yumruğa birbirine girdi. Takviye ekiplerin gelmesiyle 2 kardeş güçlükle kontrol altına alınarak gözaltına alındı. Yaşanan olayda yaralanan bir polis memurunun eli alçıya alındı, bir polis memuru ise omzundan yaralandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Murat I. ve Uğur I. adliyeye sevk edildi. 2 kardeşe 30 gün ev hapsi cezası verildi. 2 kardeşin polislere saldırması ve polislerle yumruk yumruğa birbirlerine girdikleri anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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