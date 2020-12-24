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2 katlı binada yangın çıktı, çalışmaları izleyenler sosyal mesafeyi hiçe saydı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 katlı metruk binada yangın çıktı. Yangında, metruk bina küle dönerken, meraklı kalabalığın sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp, söndürme çalışmalarını izlemesi dikkat çekti.
2 katlı binada yangın çıktı, çalışmaları izleyenler sosyal mesafeyi hiçe saydı

Yangın, saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesi Hamidiye mahallesi Suyolu Caddesi'ndeki 2 katlı metruk binada çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede 2 katlı binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle, yangın çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 saat süren soğutma çalışmalarının ardından metruk binadaki yangın tamamen söndürüldü. Yangında, ölen yada yaralanan olmadı. Yangın nedeniyle bina kullanılamaz hale geldi. Aynı binada son 1 ayda 4 kez yangın çıktığı öğrenildi.

Öte yandan, yangını gören vatandaşların sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak çalışmaları izlemesi dikkat çekti.

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