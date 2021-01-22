2 kentteki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

AFYONKARAHİSAR ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Afyonkarahisar ve İstanbul’da önceden belirlenen 9 adrese düzenlenen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise satışa hazır 2 pakette 1,67 gram esrar, 2 paket halinde 1,47 gram kenevir tohumu, 3 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kısa dipçikli pompalı tüfek, 23 adet av tüfeği fişeği ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 6’sı tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.