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2 kilo 50 gram ağırlığında bilezik yaptı; 1 milyon TL'ye satışa çıkardı

Gaziantep'te kuyumcu İdris Kılıç, 2 kilo 50 gram ağırlığında bilezik yaptı. İdris Kılıç, 24 ayar has altından elde ettiği ve üzerine Ayasofya Camii işlemesini yaptırdığı bileziği 1 milyon TL değer biçerek satışa çıkardı.
2 kilo 50 gram ağırlığında bilezik yaptı; 1 milyon TL'ye satışa çıkardı

Kuyumcu imalatçıları ham olarak aldıkları altınları, yapılan zorlu çalışmaların ardından işleyerek ziynet eşyası haline getiriyor. Yaklaşık bin derecelik özel ocakta eritilen altınlar, yapılan işlemlerin ardından bilezik, kolye ve çeşitli takılara dönüşüyor. Gaziantepli kuyumcu İdris Kılıç alışılmış bilezik imalatının dışına çıkarak, 2 kilo 50 gram ağırlığında bilezik üretti. Üzerine de Ayasofya Camii'nin işlemesini yaptıran Kılıç, 1 milyon TL değer biçtiği bileziği vitrinine koydu.

Bu büyüklükteki bir bileziğin yapım aşamasının zahmetli ve ustalık gerektirdiğini anlatan İdris Kılıç, bileziği 3 günde tamamladıklarını söyledi. Yalnızca üzerinde Ayasofya Camii işlemesinin bile 1 gün sürdüğünü aktaran Kılıç, normal şartlarda üretime devam etseler bu süre zarfında bin adet bilezik yapabileceklerini aktardı. Has altının bileziğe dönüşen yolculuğu sırasında her bir işlemde ağırlığın azaldığını belirten Kılıç, hedefinin net 3 kilogram bilezik yapmak olduğunu ancak işleme ve yapım sırasında 2 kilograma düştüğünü ifade etti.  İdris Kılıç, “Bu bileziği yapmamız biraz uzun sürdü ağır ve işçilikli bir ürün olduğu için çok emek sarf ettik. Bileziği yapmamız 3 gün sürdü. Sadece 1 gün modelini çizmekle uğraştık. Bu bileziği yapmak ile geçen sürede 800 ile 1000 tane arası bilezik yapabilirdik. Bilezik için 3 kilo altın eğilip büküldü 1 kilo fire verdi. 2 kilonun üzerinde olan bileziğimizin 1 milyon TL değeri var" dedi.

GUINNESS'TE YER ALMAK İSTİYOR

Bileziğin 24 ayar altından yapıldığını söyleyen İdris Kılıç, bu ağrılıkta daha önce bilezik yapılıp yapılmadığının ve yapılmadıysa en ağır bilezik olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na alınmasını isteyerek, "Bunu ilk biz yaptık, gerekirse gelip araştırsınlar.

Daha önce ben yapanı görmedim. 2 kilo bilezik olarak kayıtlara geçsin Guinness Rekorlar Kitabı'na da müracaat edeceğiz. Öncelikle internetten araştırdım ve 1 kilonun üzerinde bile bilezik yapan olmamış. Bunun üzerine ne yapabiliriz diye araştırma yaptım. Ayasofya'yı düşündüm, camiye çevrildikten sonra bizim için önemli bir yer oldu. Hem ağır hem de görsellik bakımından da ilgi çeksin istedik. Yaptığımız bilezik 2 kilonun üzerinde çıktı ama hedefim 3 kilonun üzerine çıkartmaktı. İlerde 3 kiloluk da bilezik yapacağım. Bu bileziği yapmak için 4 kilo altın erittik. Erittiğim 4 kilo kalıp olarak 3 kiloya düştü. Bitmiş olarak ise 2 kilo 50 gram çıktı. Bileziği yaparken ister istemez gramda azalmalar oluyor. Yapım aşamasında keserken, kenarlarını tıraş ederken, içini, üstünü ve desenini verirken her aşamasında gramajı azalıyor. O yüzden 4 kilo olarak başladığımız bu iş 2 kilo 50 gram olarak tamamlandı" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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