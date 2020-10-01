2 kişinin inşaattan düşen tuğlaların altında kalmaktan kurtulma anı kamerada 

Bursa’da biri kadın 2 kişinin inşaat halindeki binadan düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, pazartesi günü, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Liman Caddesi’nde meydana geldi. İnşaat halindeki binanın üst katlarındaki ısı yalıtımlı tuğlalar, şiddetli rüzgar nedeniyle düştü. Tuğlalar, bir iş merkezinin girişinde bulunan tenteyi deldi. Bu sırada tentenin altında yürüyen biri kadın 2 kişi, tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

​Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tuğlaların düşmesiyle iki kişinin panik içerisinde kaçtığı görüldü.