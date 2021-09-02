  • BIST 1.483,090
  • Altın 481,81
  • Dolar 8,2630
  • Euro 9,7700
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 23 °C
»

2 kişinin öldürüldüğü eğlence mekanı yeniden açılış öncesi yandı

Samsun'da 2 kişinin, koruma olarak çalışan Yaşar Mertoğlu (29) tarafından öldürüldüğü eğlence merkezi, yeniden açılışına 1 gün kala çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
2 kişinin öldürüldüğü eğlence mekanı yeniden açılış öncesi yandı

Olay, 27 Temmuz günü Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kaan Aydenk (22) ve Serdar Karakurt (28), husumetli oldukları öne sürülen Yaşar Mertoğlu’nun çalıştığı eğlence mekanına geldi. Kapıdaki görevliyi darbeden Aydenk ve Karakurt, içeri girip eğlence mekanının koruması Yaşar Mertoğlu’na saldırdı. Yaşar Mertoğlu, bu sırada yanında bulunan tabancayı çıkararak ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Aydenk ve Karakurt yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gözaltına alınan Yaşar Mertoğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

020920211413294798546.jpg

YARIN AÇILACAKTI

Olayın ardından kapatılan ve yarın yeniden açılışı yapılacağı duyurulan eğlence merkezinde gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında eğlence mekanı kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatan polis ekiplerinin kundaklama şüphesi üzerinde durduğu belirtildi.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2 kişinin öldürüldüğü eğlence mekanı yeniden açılış öncesi yandı02 Eylül 2021 Perşembe 14:20
  • Erdoğan noktayı koyacak! Kritik toplantı bugün02 Eylül 2021 Perşembe 14:08
  • İstanbul'da pazar günü bazı ilçelerde su kesintisi yapılacak02 Eylül 2021 Perşembe 14:02
  • Karadeniz'in bazı illerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor02 Eylül 2021 Perşembe 13:57
  • Dünyayı ayağa kaldıran iddia: Taliban El Kaide ile güçlerini birleştirdi!02 Eylül 2021 Perşembe 13:52
  • Türkiye’ye gönderdiği helikopterlerden 2’si geri döndü02 Eylül 2021 Perşembe 13:11
  • Güvenlik korucusu olmak için yarıştılar02 Eylül 2021 Perşembe 13:04
  • 60 bin öğrenciye kırtasiye desteği02 Eylül 2021 Perşembe 12:51
  • Tunceli'deki 5 yangından 4'ü söndürüldü02 Eylül 2021 Perşembe 12:46
  • Lastiği patlayan işçi servisi bariyere çarptı: 6 yaralı02 Eylül 2021 Perşembe 12:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti