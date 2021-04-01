2 kütüphane Akyurt'ta törenle açıldı

Akyurt Belediyesi ile Kültür Ve Turizm Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla tamamlanan 24 Saat Açık Uyanık Kütüphane ve Bebek Kütüphanesi geçtiğimiz gün Akyurt’ta törenle açıldı.

Akyurt Belediyesi’nin tamamlanan iki projesi olan 24 Saat Açık Uyanık Kütüphane ve Bebek Kütüphanesi geçtiğimiz gün Akyurt’ta yapılan törenle açıldı. Açılışta konuşma yapan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, “Göreve gelir gelmez Akyurt’ta kütüphane eksikliğini görüp bunun için çalışmalarımızı yaptık. Bugün 2 adet kütüphanemiz açılıyor Akyurt’ta artık öğrencilerimiz 24 saat açık kütüphane hizmetinden faydalanacak” diye konuştu. Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ise, “Ankara’da 57 kütüphanemiz hizmet veriyor. Ankara Garı ve Esenboğa Havaalanı’na kütüphane çalışmalarımız devam ediyor” dedi. Açılış törenine AK Parti MKYK Üyesi Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Ankara İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ve pek çok davetli katıldı.

KÜTÜPHANE AKYURT İÇİN İHTİYAÇTI

Başkan Ayık, Akyurt’ta kütüphanenin gençler için önemli bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, “Göreve gelmemin ardından 2 ay kadar geçti hemen genel müdürümüzün kapısını çaldık. Akyurt’ta kütüphane eksiğimiz var. Mevcut bir tane ilçe halk kütüphanemiz vardı ancak küçüktü. Bende öğrenciliğim döneminde okulumun kütüphanesini kullandım. Evimizden uzak olması nedeniyle eziyet olmaya başlıyordu. Babam beni geç saate kadar beklerdi alırdı. O zamanlar Akyurt’ta bir kütüphane olsaydı büyük şans olurdu. Hemen göreve gelir gelmez işe giriştik. Hem uyanık kütüphanemiz hem bebek kütüphanemizi oluşturma imkânı bulduk. Uyanık kütüphanemiz gençlere 24 saat hizmet verecek. Akyurt için önemli bir ihtiyaçtı. Dışarıda lise üniversite okuyan birinin buraya dönüşü minimum akşam 19.00’da oluyor. Artık 24 saat açık kütüphanede çalışmalarını sürdürebilecekler” diye konuştu.

ANKARA’DA 57 KÜTÜPHANEMİZ HİZMET VERİYOR

Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ise Ankara’da bulunan kütüphanelere dair şu bilgileri aktardı:

“Bugün bakanlığımıza bağlı 1217 kütüphanemiz bulunmakta. Belediyelerimizle birlikte kütüphanelerin kurulum ve inşası sırasında beraber çalışıyoruz. Ankara genelinde 1 tane il kütüphanemiz, 23 ilçe kütüphanemiz, bir tane edebiyat müzesi kütüphanemiz, 2 AVM kütüphanemiz, 7 kasaba kütüphanemiz gibi toplam 57 kütüphanemiz hizmet veriyor. Beypazarı, Çubuk, Haymana, Mamak ve Çamlıdere halk kütüphanelerimizin yeniden yapılandırma çalışmalarına devam ediyoruz. Ankara garı ve Esenboğa havaalanında kütüphane çalışmalarımız devam ediyor.”

ANKARA KÜTÜPHANELER ŞEHRİ

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam Ankara’nın artık kütüphaneler şehri olmaya aday olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Akyurt’umuzun genç başkanına teşekkür etmek istiyorum. 2019’da sahada seçim kampanyalarını yürütürken verdiği sözlerin yüzde 70’ini tamamladı. Ankara’nın en genç ve tek kadın ilçe belediye başkanı Hilal Hanım’a çok teşekkür ediyorum. Bundan sonrada söz verdiği tüm çalışmaları yapacağına güvenim tam. Ankara bir kütüphaneler şehri olması noktasında. Üniversiteler, öğrenciler şehri olmakla övünüyoruz. Bugün 3’üncüsünü açtığımız bebek kütüphanemiz var dördüncüsünü de Altındağ’da açacağız. Kütüphanelerin çoğalması, hizmetlerin çoğalması için Bakanlığımıza teşekkür ediyorum.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA