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2 milyon 700 bin liralık dolandırıcılık: 43 kişi yakalandı

İstanbul merkezli operasyonda, kişilerin sim kartlarını değiştirip mobil bankacılık sistemleri üzerinden 2 milyon 700 bin liraya yakın dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 43 kişi yakalandı.
2 milyon 700 bin liralık dolandırıcılık: 43 kişi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yapılan soruşturma kapsamında, 6 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde 48 şüphelinin 44 eylemi belirlendi. Şüpheliler tarafından gerçekleştirildiği tespit edilen 44 eylemde toplamda 1 milyon 832 bin zarar ve 866 bin 700 TL tutarında blokeli tutar olduğu tespit edildi.

48 şüpheli hakkında bugün itibariyle gözaltı kararı verildi.  Şüphelilerin bankacılık sistemlerinde kayıtlı GSM numaralarının mağdurların bilgisi olmadan GSM operatör firmalarından hat taşıma işlemleri gerçekleştirdikleri, bu şekilde elde etmiş oldukları yeni sim kart ile banka çağrı merkezinin arandığı ve güvenlik adımları yanıtlandıktan sonra yeni sim kart üzerindeki blokenin kaldırıldığı ve SMS şifrelerin yeni sim karta yönlendirildiği, ardından mağdura ait internet/mobil bankacılık hesaplarına erişilerek kredi tanımla, karta nakit avans işlemleri gerçekleştirilip hesapta bulunan bütün paranın şüpheli üçüncü kişilerin hesapları veya ödeme sistemi kuruluşları hesaplarına havale/EFT yapılmak suretiyle haksız kazanç temin ettikleri tespit edildi.

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