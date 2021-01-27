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2 milyon 700 bin TL’lik altını gasbetmeye çalıştılar

2 milyon 700 bin TL’lik altını gasbetmeye çalıştılar
Mersin'de iki kuyumcu kuryesinin çantalarda taşıdığı 2 milyon 700 bin TL değerindeki altını gasbetmeye çalışan 8 şüpheli, yakalandı.

Olay, merkez Akdeniz ilçesindeki bir otelin önünde meydana geldi. Kahramanmaraş’tan kente ticaret amaçlı gelen C.C. ve M.T. isimli kuyumcu kuryeleri, otele girecekleri sırasında yanlarına motosikletli, maskeli ve silahlı 2 kişi geldi. Bu kişiler, kuyumcu kuryelerinin ellerinde bulunan içerisinde 2 milyon 700 bin lira değerinde altın olan çantaları zorla almak istedi. Kuryeler direnince şüpheliler, çantaları alamadan kaçtı. Gasp girişimi, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede olay yerine çalıntı motosikletle gelen kar maskeli 2 kişinin, kendilerini bekleyen kiralık otomobille kaçtıkları saptandı. Yapılan detaylı araştırmada, kuryelerin bölgeye geleceğini söyleyen kişinin eski bir kuyumcunun oğlu olduğunu, olayı 8 kişinin planladığı ortaya çıktı. Kiralık otomobilin GPS kayıtlarını takip eden polis ekipleri, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

'BÜYÜK PARAYDI OLMADI, OLSAYDI GÜZEL OLURDU'

Emniyetteki sorgularının ardından yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye götürülen şüpheliler, gazetecilerin “Silahlarla altınları çalmaya mı gelmiştiniz?” sorusuna, "Büyük paraydı olmadı işte, olsaydı güzel olurdu" cevabını verdi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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