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2 Milyon Çiftçiye 5 Milyar Ödeme Bekleniyor

Tarımsal desteklerde vergi iadesiyle 2 milyon çiftçiye yaklaşık 5 milyar lira ödenmesi bekleniyor.
2 Milyon Çiftçiye 5 Milyar Ödeme Bekleniyor

Çiftçilere ödenen desteklerden kesilen stopaj vergisinin 5 yıl geriye dönük iadesine ilişkin düzenleme kapsamında, Çiftçi Kayıt Sistemi’nde (ÇKS) kayıtlı 2 milyon kişiye, faiziyle birlikte yaklaşık 5 milyar liralık ödeme yapılması bekleniyor.

Derlenen bilgiye göre, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasında kabul edilen bir önergeyle yeni madde ihdas edildi.

Gelir Vergi Kanunu'nda yapılan değişiklik sonucu, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif edilerek tahsili yapılan gelir vergisi, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla, tahsil tarihinden itibaren hesaplanacak faiziyle ret ve iade edilecek.

Bu düzenlemeden yararlanmak için vazgeçilen davalarla ilgili daha önce verilmiş ve kanun yolu tüketilmemiş kararlar uyarınca, taraflara tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın işlem yapılmayacak, idarece de açılmış davalar sürdürülmeyecek, faiz, yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmedilmeyecek, hükmedilmişse ödenmeyecek.

Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunanların iade talepleriyle ilgili olarak bu hüküm uygulanmayacak. Kanunla ilgili sürecin tamamlanmasının ardından, çiftçilere ödenen desteklerden kesilen verginin 5 yıl geriye dönük iadesi gerçekleştirilecek.

Ayrıca, tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri, bundan sonra gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak.

Kabul edilen düzenlemeler, çiftçiler ile üretici ve yetiştirici birliklerini sevindirdi.

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Mehmet Ali Ünal, AA muhabirine, ÇKS'de yaklaşık 2 milyon çiftçi bulunduğunu söyledi. Ünal, söz konusu çiftçilerin yıllar içinde aldığı destek kalemlerinin her birinden kesilen yüzde 4 stopaj vergisinin, gelen düzenlemeyle beraber 5 yıl geriye dönük olarak, yasal faiziyle iade edilmesinin gündemde olduğunu bildirdi.

Bunun, üreticiler açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Ünal, şöyle konuştu:

"Yıllar içinde gerçekleşen ödemelerden kesilen bütün verginin yasal faiziyle iadesiyle bu sene içinde bulunduğumuz durumun maddi kayıplarıyla oluşan birer yara sarılmış olacaktır. Bir defaya mahsus olarak iade edilecek bu para, önümüzdeki günlerde belirlenecek şekliyle üreticilerimizin hesaplarına yatacak görünüyor. Meblağ olarak 3-3,5 milyar liradan fazla bir paranın üreticilere geri ödeneceği sonucuna varıyoruz. Bir de geriye dönük 5 yıllık yasal faiziyle hesaplanma durumu söz konusu olduğundan, üreticilere toplamda ödenebilecek meblağın yaklaşık 4-5 milyar lira olabileceğini öngörüyoruz. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği olarak çiftçi lehine bu hususta atılacak bütün adımları destekliyoruz.”

"Haksız yere kesilen vergilerin iptali yetiştiricileri sevindirdi"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik de Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edilen önergeyle yıllardır kesilen vergilerin iptal edilmesinin ve 5 yıllık geriye dönük ödenecek olmasının yetiştiricileri sevindirdiğini bildirdi.

Çiftçinin aldığı desteklerden kesilen vergilerin yasal olmadığını sürekli dile getirdiklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bu haksız uygulama, TBMM tarafından sona erdirilmiştir. Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen önergeyle son 5 yılda çiftçilere ödenen desteklerden kesilen vergiler, faiziyle birlikte çiftçimize iade edilecek. Bu haber, 280 bin küçükbaş hayvan yetiştiricimize ve çiftçilerimize rahat bir nefes aldırmıştır. Sektörümüze hayırlı olmasını diliyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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