"2 milyon göçmen Türkiye sınırına yığılabilir"

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye’nin kuzeyindeki çatışmaların yoğunlaşması halinde 2 milyon kadar göçmenin Türkiye’ye girmek isteyebileceği uyarısında bulundu.

Suriye ordusu muhalif savaşçıların ellerindeki son bölge olan İdlib’de Rusya’nın desteğiyle hava saldırıları ve kara operasyonu yürütüyor. Bu operasyonlar şimdiden onbinlerce kişinin evlerini terk etmesine neden oldu.

BM Suriye Krizi için İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, ‘‘Kaygımız, bunun devam etmesi, sayıların artması ve çatışmaların yoğunlaşması halinde gerçekten yüzbinleri, bir milyonu hatta iki milyonu Türkiye sınırında görebilecek olmamız’’ dedi.

EN ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR

Nisandan bu yana devam eden saldırı özellikle İdlib’in güneyinde, Hama ve Lazkiye arasındaki bölgede yoğunlaşıyor. Bunlar Devlet Başkanı Beşar Esad ve isyancılar arasında geçen yazdan bu yana görülen en şiddetli çatışmalar.

Moumtzis, Cenevre’de Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada bölgede insani krizin tırmandığını ve Türkiye’yle Rusya arasında yapılan çatışmasızlık anlaşmasının artık yürürlükte olmadığını belirtti.

'İNSANİ YARDIM KANUNLARINA AYKIRI'

Moumtzis, ‘‘Sivillerin yaşadığı bölgelerde, yerleşim yerlerinde ve kentlerde, hastane ve okulları hedef alan ya da etkileyen bir saldırı görüyoruz ve bu uluslararası insani yardım kanunlarına aykırı’’ diye konuştu.

Moumtzis’e göre yardım organizasyonları saldırılarda hedef olmamak için konumlarını taraflarla paylaşıyor. Ancak hastanelere düzenlenen saldırıların ardından birçok yardım çalışanı artık buna da güvenemiyor.

‘‘Yaşanan tam bir felaket’’ diyen Moumtzis, ‘‘İnsanlık hatırına artık buna bir müdahale edilmeli’’ ifadesini kullandı.

BM bu yıl Suriye’de insani yardım faaliyetleri için 3,3 milyar dolara ihtiyacı olduğunu bildirdi. Cömert bağış sözlerine rağmen bu rakam 500 milyon dolarda kaldı.

KİMSESİZ ÇOCUKLAR FRANSA'YA GÖNDERİLDİ

Öte yandan Reuters haber ajansının Fransız diplomatlardan aldığı bilgiye göre DEAŞ militanlarına ait 12’si Fransız ve ikisi Hollandalı kimsesiz çocuklar pazartesi günü Suriye’den Fransa’ya gönderildi.

Reuters’a konuşan kaynaklar, askeri bir uçağın çocukları Paris’te askeri bir havaalanına indirdiğini, burada Hollandalı yetkililerin çocukların velayeti için resmi başvuruda bulunmaya hazırlandıklarını kaydetti.

Aynı kaynaklar çocukların çok hassas durumda olduğunu belirtti ve Suriye’de farklı yerlerde bunlar gibi yaklaşık 250 çocuğun daha olduğunu tahmin ettiklerini ekledi.

12 Fransız çocuk devlete bağlı sosyal hizmetler birimine teslim edilecek. Fransa daha önce de Suriye’den bu koşullarda gelen beş çocuğu daha kabul etmişti.

Suriye’nin kuzeydoğusunda yetkililer, Batılı ülkelere ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’nin bu yıl DEAŞ'ın son kalesi olan Bağuz’u da ele geçirmesinin ardından, DEAŞ'a katılmış vatandaşlarını ve bunların ailelerini geri kabul etmeleri çağrısı yapıyor.

Kürt yetkililer son olarak iki ABD’li kadını ve beraberindeki altı çocuğu ABD’ye gönderdiklerini söylemişti.

Ancak birçok ülke yargılamanın zorluğu ve kamuoyunda yarattığı memnuniyetsizlik nedeniyle vatandaşlarını geri alma konusunda isteksiz davranıyor.