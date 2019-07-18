2 numara da ifşa oldu: İşte o kedicik

Adnan Oktar Suç Örgütü’nün 2 numarası olan Didem Ürer’in örgütteki en ufak ayrıntının bile sorulduğu isim olduğu ortaya çıktı.

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik hazırlanan iddianamede 2 numaralı şüpheli olarak yer alan Didem Ürer'in Oktar'dan sonra örgütün liderliğine geçecek kişi olduğu değerlendirmesi yapıldı. Kod adı 'Dido' olan Ürer'in Oktar'ın akıl hocalığını da yaptığı vurgulanırken, örgütteki en ufak ayrıntının dahil kendisine sorulduğu isim olarak tanımlanıyor. Her konunun Ürer'e danışıldığına yönelik Whatsapp mesajları olduğu vurgulanan iddianamede, 'Hangi marka kol düğmesinin takılması gibi çok ince bir detayın bile Ulviye Didem Ürer'e sorularak karar alınması Ürer'in örgütün 2 numarası olduğu iddiasıyla paralellik göstermektedir. Örgütle ilgili her türlü iş ve işlemi gerek Bacılar gerekse Erkekler Grubu'ndaki şahıslara takip ettirdiği değerlendirilmektedir' ifadeleri yer alıyor.

'12 İMAM DİDEM'E BAĞLI OLACAK'

İşte savcılığın Didem Ürer'le ilgili yaptığı tespitler: "Dragos isimli örgüt merkezinde Adnan Oktar ile beraber yaşıyor. İmam Bacılar grubunda. Oktar'dan sonra örgütteki iki numaralı isim. Oktar'ın, 'Bana bir şey olursa erkeklerden 12 imam seçtim. Bunlar Didem'e bağlı olacak en son kararı Didem verecek' dediği isim. Oktar'ın çok önemli ve silinmeyecek olan bilgilerini internet ortamında bir sürücüde saklıyor.

ÖRGÜTÜ AYAKTA TUTAN O

Oktar'ın gizli akıl hocasının büyük ölçüde Ürer olduğu ifade edilen iddianamede, "Ürer ve yakın çevresindeki birkaç kişi sayesinde örgüt ayakta tutuluyor. Oktar'ın olmadığı ortamlarda bir tek Ürer'in yetkisi bulunuyor. Oktar'ın söylediği bir şeyi durdurabilme, değiştirebilme veya emir verebilme yetkisi var. Çalışan bacıların parayı teslim ettiği kişidir. Örgütün tüm hesap hareketlerinin bilgisi Oktar ve Didem Ürer'e veriliyor.

MONTAJ RESİMLER ONAYINDAN GEÇİYOR

Örgüte muhalif olanları baskı altına almak, yıldırmak, korkutmak için kurgu davalarda planlayıcı olarak rol oynuyor. İfadelerin ne şekilde verileceği yönünde yönlendirmelerde bulunmuştur. Örgütten ayrılanlara karşı montaj yapılmış resimlerin hazırlanması, resimli iftira capslerinin hazırlanması ve internete yükletilmesinde denetim mekanizmasında yer alıyor.

NÖBET SİSTEMİNİ O BAŞLATTI

Dragos'taki nöbet sistemini örgüt lideriyle birlikte oluşturdu ve uygulamasını takip etmektedir. Sahte evliliklerle ilgili eşleştirmeleri Oktar'ın talimatıyla gerçekleştirdi. Sosyal medya üzerinden genç ve yakışıklı erkeklerle flört ederek örgüte kazandırıyor. A9 TV'deki yayınlarda Oktar'a gerekli bilgileri aktarıyor. Konuşulacak konuları kanala gelecek konuklar, para transferlerine ilişkin bilgilendirmede bulunmuştur."

YAZAR HEDEFTE GÜVENLİĞİ ARTTIRIN

Yaklaşık 30 senedir örgüt içerisinde yer alan Didem Ürer'in telefonunda Bacılar grubunda yer alan Kamile Gülen Yeral'la yaptığı whatsapp mesajlaşmasına rastlandı. Mesajda, 'Amerika'daki ofisimden benimle bağlantıya geçtiler. Benim yemeğe geleceğimi biliyorlar birçoğu eski asker ve ajan. Pentagon'la bağlantıları var. Bana Yazar'ın (Adnan Oktar) hedef olduğunu söylediler. Güvenliği mümkün olduğunca aktarın. Detay öğrenmeye çalışacağım' ifadeleri yer aldı.

ALPER POTUK'UN SEVGİLİSİNE KANCA

Bir whatsapp mesajında ise Ürer'in Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'un sevgilisi Tuvana Türkay'ın bir etkinliğe gelmesi için talimat verdiği belirlendi. Örgüt üyesi Alev Babuna'ya gönderilen mesajda, 'Bak sana söylüyorum. Bu kız gelecek sen getirecen' dediği tespit edildi.