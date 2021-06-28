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2 otobüs ve bir otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otobüs ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanınca yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
2 otobüs ve bir otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kaza saat 19.00 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan Erhan Doğan (33) yönetimindeki 16 M 06025 plakalı toplu taşıma otobüsü, iddiaya göre aniden yavaşlayan Ergün Pehlivan (60) yönetimindeki 41 PK 086 plakalı şehirlerarası yolcu taşıyan otobüse arkadan çarptı. Bu sırada arkadan gelen Zafer Yalnız (35) yönetimindeki 16 AIR 735 plakalı otomobil de özel halk otobüsüne çarptı. Zincirleme kazada toplu taşıma aracındaki yolcular Tahir Giray (56) ile Muhammet Ali A. (14) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Tahir Giray'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan karayolu üzerinde yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu karayolu trafiğe açıldı. 

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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