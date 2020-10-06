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2 otomobil ile 1 TIR’ın çarptığı 23 küçükbaş öldü

ADANA’nın Kozan ilçesinde besiciı Cumali Özdemir’in küçükbaş sürüsüne 2 otomobil ile 1 TIR çarptı. 30 küçükbaşı bulunan Özdemir’in 23 koyunu öldü.
2 otomobil ile 1 TIR’ın çarptığı 23 küçükbaş öldü

Kaza, akşam saatlerinde Kozan-Adana yolu Mansurlu kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, küçükbaş hayvanlarını otlatmaya çıkan Cumali Özdemir, hava kararınca evine doğru yola çıktı. Özdemir’in, 30 küçükbaş hayvanını yolun karşısına geçirdiği sırada Ziya Çelik yönetimindeki 01 ACY 212 ve Ramazan Çalış idaresindeki 01 KE 995 plakalı otomobiller ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir TIR, sürünün arasına daldı. Kazada, 23 küçükbaş hayvan öldü. Otomobil sürücüleri yol kenarına park edip, Özdemir’in yanına giderken, TIR şoförü ise kaçtı. Özdemir, canlı kalan 7 hayvanının da kaybolduğunu söyledi.

Besici Özemir’in bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, ölen hayvanlarla ilgili tutanak tuttu. Kara yolundaki hayvanlar Kozan Belediyesi ekiplerince yoldan kaldırıldı.

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