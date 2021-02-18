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2 PKK/KCK üyesi teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.
2 PKK/KCK üyesi teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 2 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt mensuplarının 2014 ve 2019 yıllarında PKK/KCK'ya katıldıkları, Irak ile Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Böylelikle bu yıl içinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 27'ye yükseldi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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