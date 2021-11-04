  • BIST 1.575,670
  • Altın 558,41
  • Dolar 9,6882
  • Euro 11,2247
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 12 °C
»

2 PKK'lı teslim oldu; evlat nöbetinde 33'üncü buluşma

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan birisinin ailesi Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan 2 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
2 PKK'lı teslim oldu; evlat nöbetinde 33'üncü buluşma

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 yılında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. 

Açıklamada örgüt mensuplarından birinin ailesinin 13 Mart 2020 tarihinden itibaren Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde devam eden evlat nöbeti eyleminde olduğu belirtildi. Teslim olan örgüt mensupları ile birlikte Diyarbakır'da 33'üncü buluşma gerçekleştirilirken sadece ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 174'e yükseldi.

BAKAN SOYLU: ÖZLEM ANNE DE EVLADINA KAVUŞUYOR

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Evlat nöbetinde bir güzel haber daha; 33'üncü kavuşma gerçekleşiyor. Diyarbakır Annelerinden, Özlem Anne de bugün, evladına kavuşuyor. İnşallah devamı da gelecek. Annelerin cesareti ve kararlılığı, tüm terör örgütlerini çökertecek" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul-Lüleburgaz arası, hızlı trenle 45 dakikaya düşecek04 Kasım 2021 Perşembe 15:18
  • Hatay'da tedavileri tamamlanan deniz kaplumbağaları denize bırakıldı04 Kasım 2021 Perşembe 14:42
  • Türkiye'ye girmeye çalışan terörist sınırda yakalandı04 Kasım 2021 Perşembe 14:38
  • Karadeniz'de bu yıl hamsi güldürdü palamut üzdü04 Kasım 2021 Perşembe 14:30
  • Bakan Kurum: "Paris Antlaşması imzalanıyorsa Cumhurbaşkanımızın vizyonudur"04 Kasım 2021 Perşembe 13:35
  • FBI, 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili yeni belgeleri kamuoyuyla paylaştı04 Kasım 2021 Perşembe 13:20
  • Sanal şiddetin etkilerinin gerçek hayattaki zorbalıktan çok daha fazla olabileceği uyarısı04 Kasım 2021 Perşembe 12:33
  • PKK'nın 'cezaevi bölgeler sorumlusu' örgütsel notları ayakkabı tabanına gizlemiş04 Kasım 2021 Perşembe 11:53
  • Türkiye Glasgow'da 'yeşil kalkınma'yı anlatıyor04 Kasım 2021 Perşembe 11:32
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi üretim, ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdüreceğiz04 Kasım 2021 Perşembe 10:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti