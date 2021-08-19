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2 yılda 1500 kişi iş sahibi oldu 

Kahramankazan Belediyesi tarafından iş arayanlar ile işverenleri aynı platformda buluşturan Kahramankazan Belediyesi İstihdam Merkezi (KİM) vatandaşlara iş bulmayı sürdürüyor. 
2 yılda 1500 kişi iş sahibi oldu 

Temmuz 2019’da faaliyete geçen KİM, pandemi süreci de dahil olmak üzere kurulduğu günden bu yana geride kalan 2 yıllık süreçte 1500 kişiyi yeni iş sahibi yaptı. 

Kahramankazan’da işsiz vatandaş kalmaması hedefiyle yola çıkan Kahramankazan İstihdam Merkezi (KİM) projesi Temmuz 2019’da hayata geçirildi. Kahramankazan Belediyesi hizmet binası içerisinde kurulan KİM, hazırlanan özel bir yazılım ile ilçedeki iş arayan vatandaşlar ile işverenleri aynı platformda buluşturuyor. Bu doğrultuda, iş arayanların özellikleri ve bilgileri sisteme kaydedilirken, işverenlerin de hangi niteliklere sahip çalışanlar aradığı belirleniyor. KİM böylece iş arayan vatandaşlar ile işverenleri aynı çatı altında buluşturuyor.

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Pandemide de iş buldu 

KİM kurulduğu günden bu yana, sanayi alanında yoğun bir potansiyeli bünyesinde barındıran Kahramankazan’da meyvelerini vermeyi sürdürüyor. KİM’e başvuran yaklaşık 5 bin vatandaş, ilçedeki sanayi kuruluşlarına ve işletmelere yönlendirildi. Bu vatandaşlardan 1500’i yeni iş sahibi oldu. İş sahibi olan vatandaşlar, ilçedeki fabrika, atölye, tesis ve işletmelerde işe başladı. KİM pandemi sürecinde bile başvuruda bulunan vatandaşları yeni iş sahibi yaptı. İş bulması için yönlendirilen vatandaşlardan yaklaşık 2000’i ise bu işleri yapmayı ya tercih etmedi ya da yönlendirildikleri işlerde kısa süreli (birkaç gün) çalıştıktan sonra ayrılmayı tercih etti.  

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Hedefimiz sıfır işsizlik

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı istihdam seferberliği kapsamında geliştirdikleri KİM projesi ile ilçelerinde iş arayanlarla işverenleri buluşturmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Kahramankazan’daki istihdam pastası herkese yeter diyoruz ve ilçemizde kimsenin işsiz kalmamasını hedefliyoruz. Amacımız Kahramankazan’daki istihdam pastasını Kahramankazan’da yaşayan insanlara sunabilmek. KİM’in hayata geçmesinin ardından 1500 kardeşimizi iş sahibi yaptık. Bu sayının daha da artmasını hedefliyoruz. Kahramankazan’da ikamet eden tüm işsiz kardeşlerimize iş bulmak boynumuzun borcu diyoruz. İnşallah bu projeyle kimsenin işsiz kalmamasını sağlayacağız. Hedefimiz ilçemizde sıfır işsizlik. Tek şartımız KİM’e başvuru yapan vatandaşlarımızın Kahramankazan’da ikamet etmesi. Projemize katkı ve destekleri için değerli sanayicilerimize ve iş adamlarımıza şükranlarımı sunuyorum.”

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