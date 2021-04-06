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2 yılda 200 milyon yatırım 

Ankara’nın akciğeri aynı zamanda Türkiye’nin İlk Sıfır Atık İlçesi Kızılcahamam’a 2 yıl içerisinde 200 milyon TL yatırım yapıldı. 
2 yılda 200 milyon yatırım 

Yapılan yatırımlarla Yeni Jandarma Hizmet Binası, Yeni Emniyet Binası, Kurban Pazarı, 1. Sıfır Atık Getirme Merkezi, Sıcak Su Sondajı, Yeni Kapalı Pazar Yeri, Güneş Enerji Santrali ve Cephe İyileştirme projeleri tamamlandı. Ayrıca Huzurevi Ek Binası, Anadolu İmam Hatip Lisesi 100 Kişilik Pansiyonu, Çağatay İlkokulu Yeni Binası, Toki İmam Hatip Spor Lisesi Kapalı Spor Salonu, Cephe İyileştirme Projesi 2. Etabı, Jandarma Parkı, Köprülü Kavşak Projesi, Kentsel Dönüşüm Projesi, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı Yenileme Projesi, Millet Bahçesi Projesi ve Vilayetler evi projesi devam ediyor.

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Konu ile ilgili açıklama yapan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar; “Belediye başkanlığı makamını şahsıma emanet edeli 2 yıl oldu.

2 Yıldır emanete sahip çıkmak ve ilçemize hizmet etmek için belediye meclis üyesi arkadaşlarımız ve Belediye çalışanlarımız ile elimizden geleni yapıyoruz.

Tamamlanan devam eden ve planlanan projelerimizin hepsi ilçemizi bir adım daha ileri götürmek ve sizlerin hayatını biraz daha kolaylaştırmak ve güzelleştirmek içindir.

Bir yılın pandemi ile geçmesi ve bu durumdan en fazla etkilenen ilçelerden biri olmamıza rağmen, tamamlanan ve yapımına devam edilen 20 adet proje ile 2 yılda yaklaşık 200 milyon Lira değerindeki yatırımı ilçemize kazandırdık.
Ayrıca siz değerli hemşerilerime belirtmek isterim ki, planladığımız yaklaşık 10 adet proje daha bulunmaktadır.

Her taşını bildiğim, sokaklarında büyüdüğüm, memleketimiz  Kızılcahamam için daha çok hayalimiz, daha çok gerçekleştireceğimiz projeler var.

Göstermiş olduğunuz teveccühe, desteğe ve anlayışa teşekkür ediyor, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.” dedi.

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