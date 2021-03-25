20 bin Arakanlı mülteciye sıcak yemek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı Cox Bazar'daki kampta çıkan yangında evsiz kalan yaklaşık 20 bin kişiye her gün 2 öğün sıcak yemek verecek.