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20 bin kitabın bunduğu Halk Kütüphanesi kitapseverleri ağırlıyor

Sincan Belediyesi tarafından ilçe halkına kazandırılan, içerisinde 20 bin kitabın bunduğu Halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi, nezih bir ortamda gençlere kitap okuma, ders çalışma, fikir alışverişinde bulunma gibi fırsatlar sunuyor.
20 bin kitabın bunduğu Halk Kütüphanesi kitapseverleri ağırlıyor

Gençlere ve çocuklara yönelik her konuda destekçi olmayı görev edinen Sincan Belediyesi, kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyen her birey için haftanın beş günü Halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesini açık tutmayı sürdürdü. Pandemi sürecinde sosyal mesafe ve dezenfekte kurallarına da uygun şekilde organize olup kapılarını kapatmayan Halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi bu dönemde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

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Vatandaşlara Randevu İle Hizmet Veriliyor
Pandemi öncesi 24 saat açık olan Halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi’nde koronavirüs tedbirleri nedeniyle sabah 10.00 akşam 22.00 saatleri arasında randevu ile hizmet veriliyor.

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Kütüphane ve Millet Kıraathanesi Her Gün Dezenfekte Ediliyor
‘’Önce Sağlık’’ sloganı ile işlerini özveriyle yerine getiren Sincan Belediyesi ekipleri Halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesine gelen misafirlere daha rahat ve temiz bir ortam sunmak için her gün dezenfekte işlemlerini aralıksız devam ettiriyor. Ayrıca Çevre temizliğine önem veren Sincan Belediyesi, Kütüphane ve Kıraathane’ye yerleştirilen geri dönüşüm kutularıyla atık plastik şişeler ve kağıtları yeniden topluma kazandırıyor.

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