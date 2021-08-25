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20 bin lavanta bir arada

Gökçeyurt’taki Lavanta Bahçesi’ni tanıtan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İnsanlar şu şehirde ‘lavanta bahçesi varmış gidelim’ diyorlar. Ankaralılara artık ‘çok uzağa gitmeye gerek yok’ diyorum Mamak’ımıza davet ediyorum” dedi.  
20 bin lavanta bir arada

TOPRAĞI ÖZLEYEN MAMAK’A GELSİN

Mamak’ta doğal ortamlar oluşturmaya önem verdiklerini kaydeden Başkan Köse, “Biz insanların artık şehirlerde bunaldığını, betondan, asfalttan bıktığını biliyoruz. Şehrin o ışıltılı hali insanlara huzur vermiyor. İnsanların toprakla temas edebileceği mekanlar olması gerektiğini düşünüyoruz. Toprak kokusunu özleyen Mamak’a gelsin” diye konuştu. 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Gökçeyurt’ta 23 dönümlük alanda hizmete açılan lavanta bahçesini basın mensuplarına tanıttı. Başkan Köse, yaklaşık 20 bin lavantanın bulunduğu doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştürülen lavanta bahçesine tüm Ankaralıları ve evlenecek çiftleri davet etti.    

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ÜCRETSİZ HİZMET  

Başkan Köse, tüm Ankaralılara şu çağrıyı yaptı: “Lavanta bahçeleri artık Türkiye’nin değişik yerlerinde ün yapıyor. Ve insanlar şu şehirde ‘lavanta bahçesi varmış gidelim’ diyorlar. Ben tüm Ankaralıları artık çok uzağa gitmeye gerek yok diyorum güzel Mamak’ımıza, Gökçeyurt’umuza davet ediyorum. Artık fotoğraf çektirmek, bu güzel mekânı görmek için çok uzağa gitmeye gerek yok hemen şehrimizin kenarında tüm Ankaralıları buraya davet ediyoruz. Buranın mis kokusuyla bir mutluluk oluşacağını biliyoruz. Biz burada ilk nikahımızı da kıydık geçen hafta. Gelin ve damatlar fotoğraflar çektirmek istiyorlar. Buraya fotoğraf için güzel objeler koyduk. Fotoğraf çektirmek isteyen çiftler buraya gelecek. Bunların hepsi ücretsiz olarak sunuluyor.” 

MAMAK’TA EKOLOJİK KÖY 

Mamak’ta hayata geçirdikleri ekolojik köye projesiyle ilgili de bilgi veren Başkan Köse, “Bir ekolojik köy halimiz vardı. Bu köyde gözünüzün alabildiğine sebze ve meyveler olsun istedik. Burada tarımla uğraşalım istedik. Özellikle öğrencilerimizin, gençlerimizin tarımın nasıl yapıldığını, o fidelerin nasıl ekildiğini, ağaçta meyvenin çiçekten itibaren meyveye nasıl dönüştüğünü, domatesin nasıl büyüdüğünü nasıl toplandığını görmelerini istedik. Dolayısıyla bir ekolojik köy projesi oluşturduk. Hemen yakınımızda 23 dönüm bir arazide bu projeyi hayata geçirmeyi başladık birinci etabı tamamlandı, yapısal çalışmalar devam ediyor. Orada şimdi 30 bin aromatik ve tıbbi bitkiyi toprakla buluşturduk. 400 tane meyve ağacı diktik. Hemen onun arkasında 100 dönümlük bir alanda sebze ve meyve bahçeleri oluşturuyoruz” dedi. 

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KADINLAR ÜRETİME DAHİL OLUYOR

İlçede kurdukları Kadın Kooperatifi ile basın mensuplarını bilgilendiren Başkan Köse, “Kooperatifimiz, kadınların üretime daha çok dahil olması, el emeğiyle, göz nuruyla oluşturduğu ürünleri hem hazırlanması hem pazarlanması açısından çok kıymetli” ifadelerini kullandı.  

İNSANLAR ŞEHİRDEN BUNALDI

Mamak’ta doğal ortamlar oluşturmaya önem verdiklerini kaydeden Başkan Köse şunları söyledi: “Biz insanların artık şehirlerde bunaldığını, betondan, asfalttan bıktığını biliyoruz. Artık şehrin o ışıltılı hali insanlara huzur vermiyor. İnsanın doğa ile iç içe yeşil ile ağaç ile iç içe mekanlara ihtiyacı var. Bu ihtiyacı karşılamak için doğal ortamlar yeşil alanlar bitkilerin bol olduğu ve insanların toprakla temas edebileceği yalın ayakla toprakta gezebileceği mekanlar olması gerektiğini düşünüyoruz. Toprak kokusunu özleyen Mamak’a gelsin.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-


 

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