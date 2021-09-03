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20 bin öğretmen ataması sonuçları açıklanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde konuşuyor...
20 bin öğretmen ataması sonuçları açıklanıyor

20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları belli oluyor. Binlerce öğretmenin heyecanla beklediği sonuçların açıklanacağı törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, törende önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören öncesinde önemli açıklamalarda bulunuyor:

Geçmişte 30 civarında olan sınıf mevcutlarımız artık 22 ortalama ile OECD seviyesindedir.

Hükümete gelirken eğitimi hedeflerimizin en önüne almıştık. Eğitime ayırdığımız bütçeyi kurumlarımız arasında en tepeye çıkardık.

Öğretmenlerimizin özlük haklarında büyük iyileştirmeler yaptık. Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir.

AB'nin bu konudaki raporuna göre; öğretmenler için zorunlu ders saati en düşük ülke Türkiye'dir.

Büyük yatırımlarla okulalrımızın fiziki ve teknolojik yapılarını da oldukça geliştirdik. Okullarımızın tamamını bilgisayar laboratuvarları, kütüphaneler ile donattık.

Çocuklarımızın uzaktan eğitime erişimini sağlamak için 2 milyon tablet dağıttık. Çocukların eğitimine destek olmak, ailelere kolaylık sağlamak için attığımız en önemli adımlardan biri de ders kitaplarını ücretsiz yapmamızdır.

Bunlarla kalmadık, kalmıyoruz. Öğretmenlerimizin durumlarını ve okullarımızın altyapılarını güçlendirmeye çalışıyoruz.

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