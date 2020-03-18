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20 bin öğretmen ataması yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 bin öğretmen ataması yapıldığını ve gelişmelere göre lise ve üniversiteye giriş sınavlarının ileri bir tarihe ertelenebileceğini duyurdu.
20 bin öğretmen ataması yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILDI

Erdoğan, dünya piyasalarının salgın nedeniyle durduğu bu dönemde, 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirildiğini ve istihdamın artırılmasına devam edileceğini duyurdu.

Erdoğan, "20 bin öğretmenimizin atamasını daha gerçekleştirdiğimizin müjdesini milletimizle paylaşmak istiyorum. Hayırlı olsun. Hani diyorlar ya, istihdam durdu. 20 bin öğretmen. Hayırlı olsun dedik." ifadelerini kullandı.

LİSE VE ÜNİVERSİTELERE GİRİŞ SINAVLARI ERTELENEBİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını için gerekli tüm tedbirlerin alındığını hatırlatarak, yapılan uygulamaları aktardı. Gerekli görülürse üniversiteye giriş ve liseye giriş sınavlarının erteleneceğini de söyleyen Erdoğan, “12 Mart’ta şahsımın başkanlığında yapılan toplantıda oldukça önemli tedbirler alarak, hemen uygulamaya geçirdik. Bunlar arasında; okulların tatil edilmesi, uzaktan eğitime geçilmesi, kamu çalışanlarının yurt dışı görevlerinin ertelenmesi, spor müsabakalarının seyircisiz oynanması gibi hususlarda yer alıyordu. Birileri farklı şeyler söyleyebilir. Bizim bütün hedefimiz, insan hayatıdır. Altyapısı uygun mesleki ve Anadolu liselerimizi dezenfektan ve cerrahi maske üretimi yapabilecek hale getirdik. Uzaktan eğitimi hem internet hem de televizyon aracılığıyla vererek tüm çocuklarımızın erişebilmesine imkan sağladık. Haziran ayında yapılacak Liselere Geçiş Sınavı ve Üniversiteye Giriş Sınavının soru hazırlıkları da tatil süreleri göz önünde bulundurularak yapılacak. Gelişmelere göre bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz. ifadelerini kullandı.

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