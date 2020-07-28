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20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı. Öğretmen adayları, sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı

MEB bünyesinde sözleşmeli öğretmen olabilmek için başvurularını gerçekleştiren adaylar mülakat aşamasındaki sonuçları öğrenmeye başladı. Mülakat sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte elde ettikleri puanlara göre tercihlerini gerçekleştirecek olan öğretmenler yeterli puanları almaları halinde sözleşmeli öğretmen olarak görev alacaklar.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI!

MEB atama takvimi içerisinde paylaştığı bilgilerde sonuçların 28 Temmuz 2020 Salı günü açıklanacağını duyurmuştu. Saatle ilgili resmi bir açıklama olmasa da sonuçlar öğlen saatlerinde erişime açıldı. Bugün açıklanan sonuçlar için gözler MEB’in resmi internet adreslerine yönelmişti.

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