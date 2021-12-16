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20 bin sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı Resmi Gazete'de

KPSS puanıyla atanacak sözleşmeli personelin 10 bin 348'i hemşire, bin 600'ü ebe ve 6 bin 604'ü çeşitli branşlardaki sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olacak. Adaylar, tercihlerini 22 Aralık'a kadar yapabilecek.
20 bin sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığınca atanacak 20 bin sözleşmeli sağlık personeli ile ilgili ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2021/10 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

TERCİH İŞLEMLERİ BUGÜN BAŞLAYACAK

Adaylar, tercihlerini 16-22 Aralık tarihlerinde tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

20 BİN KADRODAN 10 BİN 348'İ HEMŞİRE

Atama yapılacak 20 bin kadrodan 10 bin 348'i hemşire, bin 600'ü ebe ve 6 bin 604'ü çeşitli branşlardaki sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olacak.

Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

"Biyolog 6 (lisans), çocuk gelişimcisi 96 (lisans), dil ve konuşma terapisti 50 (lisans), diyetisyen 338 (lisans), ebe 1600 (lisans), fizyoterapist 390 (lisans), hemşire 8794 (lisans), hemşire 1554 (ortaöğretim), iş ve uğraşı terapisti (ergoterapist) 46 (lisans), odyolog 50 (lisans), perfüzyonist 14 (lisans), psikolog 287 (lisans), sağlık fizikçisi 27 (lisans), sağlık teknikeri - adli tıp 23 (ön lisans), sağlık teknikeri - ağız ve diş sağlığı 220 (ön lisans), sağlık teknikeri - ameliyat 66 (ön lisans), sağlık teknikeri - anestezi 1107 (ön lisans), sağlık teknikeri - çevre sağlığı 66 (ön lisans), sağlık teknikeri - diş protez 66 (ön lisans), sağlık teknikeri - diyaliz 172 (ön lisans), sağlık teknikeri - eczane 122 (ön lisans), sağlık teknikeri - elektronörofizyoloji 39 (ön lisans), sağlık teknikeri - evde bakım 98 (ön lisans), sağlık teknikeri - fizik tedavi 137 (ön lisans), sağlık teknikeri - ilk ve acil yardım 1194 (ön lisans), sağlık teknikeri - iş ve uğraşı terapisi 22 (ön lisans), sağlık teknikeri - laboratuvar 513 (ön lisans), sağlık teknikeri - odyometri 112 (ön lisans), sağlık teknikeri - ortopedi 130 (ön lisans), sağlık teknikeri - patolojik anatomi 27 (ön lisans), sağlık teknikeri - podolog 20 (ön lisans), sağlık teknikeri - radyoterapi 40 (ön lisans), sağlık teknikeri - röntgen 706 (ön lisans), sağlık teknikeri - tıbbi sekreter 1466 (ön lisans), sağlık teknikeri - yaşlı bakım teknikeri 10 (ön lisans), sağlık teknisyeni - anestezi 43 (ortaöğretim), sağlık teknisyeni - çevre sağlığı 10 (ortaöğretim), sağlık teknisyeni - ilk ve acil yardım 66 (ortaöğretim), sağlık teknisyeni - laboratuvar 43 (ortaöğretim), sağlık teknisyeni - röntgen 43 (ortaöğretim), sağlık teknisyeni - tıbbi sekreter 43 (ortaöğretim), sosyal çalışmacı 144 (lisans), toplam 11842 (lisans), 6356 (ön lisans), 1802 (ortaöğretim), genel toplam (20000)."

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