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20 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi

20 Ekim 2019Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
20 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Rize Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenecek "Bırakalım Sigarayı, İçelim Rize Çayı" programına katılacak.

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "9. Ordu Günleri"ne katılacak.

3- ABD ile varılan anlaşmanın ardından Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat süreyle ara verilmesine ilişkin gelişmeler ve dünyadaki yansımaları takip ediliyor.

4- Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "Afrika: Çıkarsız Dayanışma, İyilikte Yardımlaşma" konulu 3. Afrika Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi, ikinci gününde devam edecek.

5- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

6- Süper Lig'de 8. haftaya İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

7- TFF 1. Lig'de 8. hafta Keçiörengücü-Balıkesirspor, Boluspor-Giresunspor, Adanaspor-İstanbulspor, Altınordu-Altay müsabakalarıyla sürüyor.

8- Beşiktaş Kulübünde yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağanüstü seçimli genel kurul, BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

- Eski yöneticilerden Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı ile son seçimde Fikret Orman'ın rakibi olan Hürser Tekinoktay, 7,5 yıllık Fikret Orman döneminin ardından siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olabilmek için kongre üyelerinin karşısına çıkacak.

9- ING Basketbol Süper Ligi'nde 4. haftaya Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka Tekfen-Gaziantep Basketbol, OGM Ormanspor-Frutti Extra Bursaspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

10- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftası Beşiktaş TRC İnşaat-İzmit Belediyespor, OGM Ormanspor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, BOTAŞ-Galatasaray, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Canik Belediyespor müsabakalarıyla sona erecek.

11- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftası VakıfBank-Türk Hava Yolları maçıyla tamamlanacak.

12- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 3. hafta 2 maçla sona erecek.

13- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 9. hafta müsabakaları tamamlanacak.

14- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Japonya Grand Prix'si koşulacak.

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