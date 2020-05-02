20 gün sonra ilk kare

Uzun süredir kameralar karşısında görülmeyen ve öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA, sağlık durumunun kötüleştiği konuşulan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un başkent Pyongyang yakınlarındaki bir gübre fabrikasının açılış töreninde kurdele kestiğini belirtti.

KCNA'nın haberinde, halkın Kim'i sevinç gösterileriyle karşıladığı ifade edildi.

Öte yandan uluslararası haber ajansı Reuters ise haberi doğrulayamadıklarını belitti.

Kim Jong-un en son 11 Nisan’da, başkanlığı ettiği İşçi Partisi toplantısında görülmüştü.

Açılışla ilgili fotoğraflar da devlet medyasında yer aldı. Ancak haber henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

KİM JONG UN'UN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.

Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in öldüğünü duyurmuş, bu haber ise herhangi bir yetkili tarafından doğrulanmamıştı.

Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması, sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında iddialara ilişkin, "Bu konuda bir fikrim var ama size şu an söyleyemem. Onun iyi olmasını diliyorum. Çok da uzak olmayan bir gelecekte, Kim'den bir haber alabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

KİM JONG-UN KİMDİR?

Kim Jong-un 8 Ocak 1983 veya 1984 doğumlu 2011’den bu yana Kuzey Kore’nin Yüce Lideri ve 2012’den beri Kore İşçi Partisi Başkanı olan bir Kuzey Koreli siyasetçidir. Kim, Ko Yong-hui (1952–2004) ve 1994’ten 2011’e ülkenin ikinci lideri olan Kim Jong-il’in (1941–2011) ikinci çocuğudur. 1948’den 1994’e kadar Kuzey Kore’nin kurucusu ve ilk lideri olan Kim İl-sung’un torunudur. Kim, ülkenin kuruluşundan sonra dünyaya gelen ilk Kuzey Kore lideri ve aynı zamanda dünyadaki en genç ikinci hükûmet başkanıdır.