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20 yaş altında olup çalışanların durumu ne olacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 20 yaş altında olup çalışan vatandaşların idari izinli olacağını açıkladı.
20 yaş altında olup çalışanların durumu ne olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı kapsamına alındığını duyurdu.

Bu açıklamanın ardından 20 yaş altında olup çalışanların durumu merak konusu oldu.

BAKAN SOYLU CEVAPLADI

Gazeteci Candaş Tolga Işık, konuyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordu.

Bakan Soylu, "Yasak devam ettiği sürece çalıştıkları kurumlarda idari izinli sayılacaklar" açıklamasını yaptı.

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