  • BIST 1.356
  • Altın 495,729
  • Dolar 8,7005
  • Euro 10,3082
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 35 °C
  • Konya 30 °C
»

20 yıl önce ellerine doğan Cemre'ye doğum yaptırdı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Savaş Karakuş (48), 20 yıl önce doğumunda bulunduğu Gülsüm Cemre Bozkuş'un (20) kızı Eslem Hüma Bozkuş’un da doğumunu yaptırdı.
20 yıl önce ellerine doğan Cemre'ye doğum yaptırdı

Kent merkezinde yaşayan Gülay Doğan, 18 Şubat 2001'de 6'ncı çocuğunun doğumu için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Doğan'ın doğumunu hastanede görevli Doktor Savaş Karakuş yaptırdı. Gülay Doğan dünyaya gelen kızına Gülsüm Cemre ismini verdi. Büyüyüp uzman çavuş Mücahit Bozkuş ile evlenen ve ilk çocuğuna hamile olan Gülsüm Cemre Bozkuş, aradan geçen 20 yıldan sonra doğum için kendisi de Doç. Dr. Savaş Karakuş’u tercih etti. Diyarbakır’da yaşayan Bozkuş, Sivas'a gelerek Doç. Dr. Savaş Karakuş’un yaptırdığı doğumla sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Bozkuş kızına ‘Eslem Hüma’ ismini verdi. 
20 yıl önce dünyaya gelmesine yardım ettiği bebeğin, bebeğini de dünyaya getirten ve bu durumdan gurur duyduğunu ifade eden Doç. Dr. Savaş Karakuş, “Bundan 20 yıl önce Gülay hanıma doğum yaptırmıştım ve bebeğimizin ismi Cemre’ydi. 20 yıl sonra Cemre bana gebe olarak geldi ve onun da doğum yaptırdık. Gayet iyiler, gayet mutlular ve çok güzel bir bebeğimiz oldu. Onlar mutlu, dolayısıyla biz de mutluyuz. Gurur verici bir durum. Ömrümüz yeterse Cemre'nin bebeğinin de doğumunu da yaptırırız” dedi.  
‘İYİ BİR DOKTOR OLDUĞUNU BİLDİĞİM İÇİN GELDİM’

İlk çocuğunu dünyaya getiren anne Gülsüm Cemre Bozkuş, “Bundan 20 sene önce Savaş Bey beni dünyaya getirtmiş. Bugün de kızımı dünyaya getirtmeme yardım etti. Normalde Diyarbakır’da yaşıyorum ama Savaş Bey’in iyi bir doktor olduğunu bildiğim için buraya geldim. Sezaryenle doğum yaptım ve çok iyi geçti. Çok güzel bir şey, mutluyum. Annem zaten tedavilerini doktorumuzda oluyordu. Ben de çocukluğumda geldiğimizi hayal meyal hatırlıyorum. Zaten iyi bir doktor ve çok ismini duyuyordum. Doğumumu da Savaş beyin yaptırmasını istedim” diye konuştu.

010720211246289902553.jpg

‘YILLARDIR TANIRIM, TORUNUMU DA BURAYA GETİRDİM’

5’inci torununu kucağına alan Gülay Doğan ise, “Ben çocuğumun doğumunda Savaş Bey'e gelmiştim. Doktorumuzdan memnundum ve torunumun doğumu için de kızımı buraya getirdim. Doğum çok iyi geçti ve çok mutluyum. Savaş Bey'i yıllardır tanırım ve muayenelerim için her zaman ona geldim. Etrafımdaki herkese de tavsiye ettiğim bir doktordur. Çok mutluyum” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de yapılan toplam Kovid-19 aşı sayısı 47 milyon dozu geçti28 Haziran 2021 Pazartesi 09:18
  • Bakan Koca'dan 'aşı' çağrısı: Hayatın olmazsa olmazı27 Haziran 2021 Pazar 18:36
  • VLP temelli yerli Kovid-19 aşısı Faz-2 aşamasında gönüllülere uygulanmaya başlandı26 Haziran 2021 Cumartesi 17:03
  • İlk doz aşı olanların sayısı 30 milyonu aştı24 Haziran 2021 Perşembe 09:12
  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Delta varyantı Türkiye'de görüldü mü?23 Haziran 2021 Çarşamba 16:29
  • Türkiye'ye 24,6 milyon doz Biontech aşısı geldi23 Haziran 2021 Çarşamba 13:03
  • Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı19 Haziran 2021 Cumartesi 19:43
  • Sağlık Bakanlığınca uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 40 milyonu aştı19 Haziran 2021 Cumartesi 09:12
  • Sağlık Bakanı Koca, bir günde 1 milyon 538 bin 144 doz aşı yapıldığını duyurdu19 Haziran 2021 Cumartesi 08:47
  • AVM’ler aşılamaya yer tahsisi için kolları sıvadı18 Haziran 2021 Cuma 11:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti