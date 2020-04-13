20 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

Türkiye’de 20 yıl sonra ilk kez sokağa çıkma yasağı uygulandı. Yasak en son 2000 yılında yapılan nüfus sayımı için uygulanmıştı.

Türkiye'de her beş yılda bir nüfus sayımı için sokağa çıkma yasağı ilan ediliyordu. 1927'den bu yana 5 yılda bir yapılan nüfus sayımı, uzun yıllar tüm ülkede sokağa çıkma yasağı ile yapıldı. Ancak, nüfus kayıtlarının Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'ne geçmesi ile 2000’li yılların başında son kez sokağa çıkma yasağı ile sayım yapıldı ve 2007'den itibaren yasak uygulaması kalktı.

NÜFUS SAYIMI İÇİN UYGULANIYORDU

Önceki yıllarda yaşanan, zaman ve iş kaybına neden olan nüfus sayımları yeni sistemin hayata geçirilmesiyle tarihe karıştı. Nüfus sayımı artık merkezi sistem üzerinden yapılıyordu. Aradan 20 yıl geçtikten sonra ilk geniş kapsamlı yasak ise koronavirüs tedbirleri kapsamında yapıldı. 20 yıl sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ise iki gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

EN SON YASAK 80 DARBESİ

Türkiye’de nüfus sayımları dışında son olarak uygulanan yasak ise 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında ilan edilen sıkı yönetim döneminde uygulandı. Darbe sonrası başlaya sokağa çıkma yasağı 1 Ağustos 1982’den itibaren kaldırıldı.

Emrah Özcan / İLKSAYFA