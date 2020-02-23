20 yıl sonra gelen zafer

Galatasaray, tam 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti ve tarihi seriye son verdi.

Süper Lig'de 23. haftada oynanan derbi karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde mücadelede kazanan 3-1'lik skorla Galatasaray oldu.

GALATASARAY TARİHİ SERİYE SON VERDİ

Kadıköy'de son galibiyetini 1999 yılında Fatih Terim yönetiminde alan Galatasaray, 20 yıl sonra yine Fatih Terim ile Kadıköy'de galibiyete ulaştı.

Sarı-kırmızılılar tarihi seriye böylece son verdi.

Fenerbahçe'nin tek golünü 21. dakikada penaltıdan Max Kruse kaydetti. Galatasaray'ın golleri 40. dakikada Ryan Donk, 80. dakikada penaltıdan Radamel Falcao ve 90+7. dakikada Henry Onyekuru'dan ile geldi.

Karşılaşmada Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın yanı sıra sarı-lacivertli futbolcu Deniz Türüç ve Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda kırmızı kart gördü. Toplamda ise 11 sarı kart, 3 kırmızı çıktı.

Bu galibiyetin ardından Galatasaray puanını 45'e yükseltti. Fenerbahçe 38 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Sarı-lacivertlilerde gördüğü sarı-kartla cezalı duruma düşen Mauiricio Isla forma giyemeyecek. Galatasaray, Gençlerbirliği'ini ağırlayacak.

DEV DERBİDEN NOTLAR

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmaya Galatasaray oldukça etkili başladı ve sarı-kırmızılılar, ilk 7 dakikada 3 kez Fenerbahçe kalesinde tehlikeli pozisyonlar ürettiler. Maçın ilk dakikasında savunma arkasına sızan Henry Onyekuru'nun sağ çaprazdan vuruşu kaleci Altay Bayındır'ın kucağında kaldı.

Karşılaşmanın 4. dakikasında yine Henry Onyekuru, inanılmaz bir pozisyondan yararlanamadı. Hızlı gelişen Galatasaray atağında bir anda Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır ile karşı karşıya kalan Henry Onyekuru, meşin yuvarlağı direğin dibinden auta gönderdi. Onyekuru'nun kaça pozisyonu sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlar adeta saç baş yolarken; Fatih Terim de pozisyonu tebessüm ile karşıladı.

FALCAO YAKIN MESAFEDEN KAÇIRDI

Henry Onyekur'unun ikinci pozisyonundan yaklaşık 3 dakika sonra Galatasaray bu kez de Radamel Falcao ile %100 bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Mariano'nun sağ çaprazdan ortasına arka direkte müsait durumda olan Falcao kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak kaleye isabet etmeden auta gitti.

FENERBAHÇE, KRUSE'NİN PENALTISIYLA ÖNE GEÇTİ

Galatasaray'ın arka arkaya geliştirdiği tehlikeli atakların ardından Fenerbahçe savunması, daha dikkatli olmaya çalıştı. İlk 15 dakikalık bölümde rakip kaleye gidemeyen Fenerbahçe, sarı-kırmızılı rakibinin ceza sahasına girdiği ilk anda penaltı kazandı. Karşılaşmanın 18. dakikasında Vedat Muriqi yerde kaldı ve hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

Vedat Muriqi, ceza sahası içinde topa vurmak isterken, Marcao rakibine müdahalede bulundu. Bu müdahalenin ardından Vedat Muriqi yerde kalırken, hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. VAR Hakemi Abdulkadir Bitigen pozisyonu inceledikten sonra orta hakem Halil Umut Meler penaltının kullanılması istedi. Fenerbahçe'de topun başına geçen Max Kruse, meşin yuvarlağı ağlara göndererek sarı-lacivertli takımı 1-0 öne geçirdi. Max Kruse, sezonun ikinci yarısında 6. maçında 5. golünü attı.

DONK, DEVRE BİTMEDEN SKORU EŞİTLEDİ

Kadıköy deplasmanında şok bir golle geriye düşen Galatasaray, santrayla birlikte Fenerbahçe kalesinde pozisyon üretmeye çalıştı. Özellikle kanatları da etkili kullanmaya çalışan Galatasaray, zaman zaman da duran toplarla Fenerbahçe kalesine yüklenmeye çalıştı.

İlk yarının sonlarına doğru tüm hatlarıyla Fenerbahçe kalesien yüklenmeye çalışan Galatsaray, aradığı beraberlik golünü buldu. Ömer Bayram'ın 40. dakikada kullandığı korner sonrası ceza sahası içerisinde bomboş durumda olan Ryan Donk, kafayla köşeye bir vuruş yaparak skoru 1-1 yaptı.

Ryan Donk, kariyerinde en çok gol attığı rakibi olan Fenerbahçe'ye 3. golünü attı. Galatasaray'da Ömer Bayram ise bu sezon asist sayısını 12'ye yükseltti ve kariyer rekorunu geliştirdi.

FAULLER VE SARI KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Karşılaşmanın ikinci yarısı tam anlamıyla faul yarışına döndü. Hem Fenerbahçeli futbolcular, hem de Galatasaraylı futbolcuları ikinci yarıda yaptıkları faullerle birbirlerinin atak geliştirmesine izin vermedi. Bu sırada hakem Halil Umut Meler, sıka sarı kartlarını başvurdu. Futbolcular, çoğu zaman çıkan kartların ardından da hakem Halil Umut Meler'e itirazlarda bulundular.

ALTAY'IN HATASINI BELHANDA GOLE ÇEVİREMEDİ

İkinci yarıda tempo dibe vururken, iki takım da birbirinin hatasını kollamaya başladı. Bu dakikalardan birinde ise Galatasaray gole çok yaklaştı. Karşılaşmanın 65. dakikasında Younes Belhanda, Altay Bayındır'ın hatalı pasıyla bir anda ceza yayı üzerinde topla buluştu. Belhanda'nın vuruşunu kalesine dönen Altay son anda kontrol edebildi ve sarı-lacivertliler kalesinde büyük bir tehlike atlattı. Galatasaray cephesi ise kaçan bu golün ardından büyük bir üzüntü yaşadı.

ERSUN YANAL KIRMIZI KART GÖRDÜ

Fenerbahçe ile Galatasaray sahada kıran kırana mücadele ederken, teknik direktör Ersun Yanal kırmızı kart gördü. Hakem Halil Umut Meler çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle yoğun itirazlarda bulunan Yanal'ı kırmızı kartla tribüne gönderdi. Ersun Yanal maçın devamını tribünden takip etti.

FALCAO PENALTIDAN ÖNE GEÇİRDİ

Galatasaray, arka arkaya Henry Onyekuru ile sol kanattan Fenerbahçe ceza sahasına yüklenmeye çalıştı. Penaltı noktası civarında müsait durumda bir net fırsatı kaçıran Henry Onyekuru, 76. dakikada takımına penaltı kazandırdı.

Galatasaray'da Onyekuru, ceza sahasının sol çaprazında Jailson tarafından yere düşürüldü. Maçın hakemi bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Radamel Falcao, Altay Bayındır'ı mağlup etti ve Galatasaray 2-1 öne geçti.

Karşılaşmaya +10 dakika uzatma eklenirken, Fenerbahçe bu bölümde tüm hatlarıyla rakip kalede gol aradı. Galatasaray ise kontrataklarla skoru arttırmaya çalıştı.

DERBİDE SON SÖZÜ ONYEKURU SÖYLEDİ

Maçın 90+7. dakikasında aldığı topla birlikte kaleye doğru süratli bir koşu yapan Henry Onyekuru, önce Jailson'dan sıyrıldı ve sonrasında Altay Bayındır'ı da geçerek topu ağlara gönderdi.

Bu gol maçın skorunu belirledi ve sarı-kırmızılılar, 3-1'lik skorla Kadıköy'deki 20 yıllık kazanama serisine son verdi.