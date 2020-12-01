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20 yıllık asfaltın yenilenmesi bekleniyor

Kıbrısköy Mahallesi Yunus Emre Caddesi ile Mavi Göl Caddesi’nde ki yolların uzun yıllardır bozuk olması tepkiye yol açmış, semt sakinleri seslerini gazetemiz aracılığıyla duyurmuştu.
20 yıllık asfaltın yenilenmesi bekleniyor

Mamak Kıbrısköy Mahallesi Yunus Emre Caddesi ile Mavi Göl Caddesi’nin uzun yıllardır asfaltının bozuk olması mahalleliyi çileden çıkarmış, semt sakinleri seslerini gazetemiz aracılığıyla duyurmuştu. Buna rağmen herhangi bir çalışma başlamaması mahallelinin tepkisini yol açtı. Mahallenin iki ana caddesinin asfaltının bozuk olması ve sürekli yama ile onarım yapılmasına tepki gösteren semt sakinleri, 20 yıllık asfaltın yenilenmesini talep etti.

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BİR AN ÖNCE YENİLENSİN
Konu hakkında gazetemize konuşan bölge sakinleri neredeyse çeyrek asırdır caddelerin asfaltının yenilenmediğini, bozuk yerlere yama asfalt atılarak gün kurtarıldığını söyleyerek, “Kaç dönemdir bu caddeler düzeltilmedi. Komple asfalt yerine yama yapılıyor. O da uzun süre dayanmıyor. Büyükşehir Belediyesi’nden talebimiz her iki caddenin de asfaltının komple yenilenmesi” dedi.

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ARAÇLA GİTMEK ZORLAŞIYOR 
Bölge sakinleri bozuk yollarda araçla gitmenin zorluğuna işaret ederek, “Araçlarımızla bu yollardan geçmeye korkak olduk. Ya lastiğimiz patlıyor ya da aracımızın ön takımı bozuluyor. Aynı zamanda bölgeden halk otobüsleri de geçiyor. O araçlara da yazık oluyor. Bu yüzden bir an önce yeni asfalt atılmasını istiyoruz.” 

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“YAMA İSTEMİYORUZ”
Caddelerin bazı yerleri kazıldı öylece bırakıldı. Genelde hep yama yapılırdı, son kazılan yerlere yama dahi yapılmadı. Tüm mahalleli yeni asfalt serimi yapılmasından yana. Yama istemiyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt atağı kapsamında uyguladığı asfalt serim programına bu bölgeyi de dahil etmesini istiyoruz” diye konuştu. 

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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