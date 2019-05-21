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200 yetim çocuk iftar sofrasında buluştu

Tokat'ta İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı tarafından 'Dünya Yetimler Günü' nedeniyle yetim çocuklara iftar yemeği verdi.
200 yetim çocuk iftar sofrasında buluştu

İslam işbirliği tarafından kabul edilen ve her yıl Ramazan ayının 15. gününde idrak edilen 'Dünya Yetimler Günü' nedeniyle  Tokat'ta yaşayan yetim ve annesi ile toplam 200 kişi özel bir restoranda iftar yemeğinde buluştu. Düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. İnsani Yardım Vakfı (İHH) Tokat Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çağlar, etkinlikte yaptığı konuşmada, tüm dünyada Ramazan ayının 15’inci gününün ''Yetimler Günü'' olarak kabul edilip, kutlandığını söyledi. Tokat'ta bulunan yetimler ve aileleri için bir iftar programı düzenlediklerini belirten Çağlar, ''İftar yemeğimize 200 yetim ve annesi katılım gösterdi. Memnun olduk. Tokat'ta bizim ilgilendiğimiz yetim çocuklarımız var. Aileleri ile birlikte. Biz onlara yardım ediyoruz. Sosyalleşmelerine katkı sağlıyoruz. Onlarla ilgilenmek bizim asli vazifemizdir. Onlar Allah’ın ve Peygamber’in bizlere emanetidir. Yetimlere sahip çıkmakla mükellefiz" diye konuştu. İftar programına katılan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise, Tokat Belediyesi olarak geleceğin teminatı olan gençlerin eğitimi konusunda her zaman çalıştıklarını ifade etti. 

İftar programı sonrasında Tokat Valisi Ozan Balcı tarafından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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