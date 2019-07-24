  • BIST 103.457
  • Altın 261,071
  • Dolar 5,7048
  • Euro 6,3572
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 25 °C
»

200 yıllık gömlek modaya yön verecek

Tokat Olgunlaşma Enstitüsünde, 200 yıllık kadın gömleğinin yeniden yorumlanıp modaya kazandırılması için çalışmalar yürütülüyor.
200 yıllık gömlek modaya yön verecek

Tokat Olgunlaşma Enstitüsünde, 200 yıllık kadın gömleğinin yeniden yorumlanıp modaya kazandırılması için çalışmalar yapılıyor.

Enstitüde sergilenen kırmızı ipek üzerine nakış işlemeli 200 yıllık gömlek görenlerin ilgisini çekerken asırlar önce kadınların giyim zevkini de gözler önüne seriyor.

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Filiz Vanlıoğlu, enstitülerin amacının el sanatlarını gelenekten geleceğe taşımak, asılları arşivleyip korumak olduğunu söyledi.

Geçmişte yapılan kıyafetleri, el işlerini ve diğer çalışmaları araştırdıklarına işaret eden Vanlıoğlu, "Biz de yaptığımız araştırmalarda çok özel ve güzel bir çalışma bulduk." dedi.

Zile ilçesinde bir aile tarafından kendilerine 200 yıllık kadın gömleğinin verildiğini anlatan Vanlıoğlu, şunları dile getirdi:

"Düğün günü giyilmiş. Çok eski, gümüş telle sarma tekniği ile işleme yapılmış. Gümüş tellerle küçük oya örülmüş. Çok naif. Kumaş saf ipek. O kadar zarif ki hiç makine dikişi kullanılmadan sadece elde dikiş tekniği kullanılmış. 200 yıllık kıyafet, zaman aşımından dolayı bazı yerlerde renk değiştirme, bazı yerlerde de açılmalar olmuş."

Gömlek üzerinde çalıştıklarını belirten Vanlıoğlu, gömleğin aslını korumanın yanında günümüz modasına uyarlayarak yeni gömlekler tasarlayacaklarını ve çalışmaları bir defilede sergileyeceklerini ifade etti.

Vanlıoğlu, 200 yıllık gömlek için, giyen kişi tarafından "Aldır parlar, candır kaynar" notunun yazıldığını, gömleğin kendilerine bu notla bırakıldığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yavru carettalar denizle buluştu24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:00
  • Bakan Selçuk'tan toplu sözleşme açıklaması24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:51
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Sabrımız tükendi24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:57
  • Avrupa Yatırım Bankası'ndan Türkiye'ye yaptırım24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:56
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Davamızdan vazgeçemeyeceğiz24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:05
  • Bu nasıl annelik24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:03
  • İBB'ye iki yeni atama24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:01
  • Dünyanın en kısa IQ testi!24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:59
  • Hakan Atilla Türkiye'de: İlk görüntüler: Bakan Albayrak karşıladı24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:54
  • Turizmcilerin 9 gün tatil ısrarı24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti