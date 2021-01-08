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2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 27 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 27 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 27 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2005 yılındaki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine dağıtılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ üyeleri tarafından 2005 yılındaki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularının yazılı sınav öncesi erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 27 FETÖ mensubu hakkında 10 ilde gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği, şu ana kadar 18 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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