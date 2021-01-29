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2010 model Ford Focus ticari taksi ve plakası satılık

Ankara’da taksi ve plakası satılıktır. Aracın modeli Ford Focus’tur.
2010 model Ford Focus ticari taksi ve plakası satılık


Ankara’da 06 T 4276 Plakalı, 2010 Model, FORD Marka , DB3-FOCUS MCA COLLECTION Tipli , AU33810 Motor No'lu , WFOHXXWPDHAU33810 Şasi No'lu , aracın yakıt tipi  Benzin-Lpg’dir. Araç manuel vitestir. Kasa tipi sedan olan aracın rengi sarıdır. Araç önden çekişlidir. Araç ticari plakası ile birlikte satılacaktır. Araç ve plakanın değeri 860.000,00 TL’dir.

İhale Tarihi : 08/03/2021 günü, saat 13:20 - 13:30 arası.

İhale Yeri : 1 No'lu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA

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