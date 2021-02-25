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'2012 komiser yardımcılığına geçiş sınavı' soruşturmasında 37 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "2012 komiser yardımcılığına geçiş sınavı" soruşturmasında FETÖ üyesi 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
'2012 komiser yardımcılığına geçiş sınavı' soruşturmasında 37 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada 2012'de yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına geçiş sınavında, FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek, soruları örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, sınav sorularını alarak, komiser yardımcısı oldukları ve soruların dağıtılmasına aracılık ettikleri tespit edilen 3'ü aktif görevde 37 şüpheli hakkında Ankara merkezli 22 ilde gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerden 31'inin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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